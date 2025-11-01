Language
    Bihar Election: मोकामा हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट; प्रत्याशियों के काफिले पर पैनी नजर, बिना अनुमति वाहन जब्त

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:41 PM (IST)

    मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्याशियों के काफिले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बिना अनुमति के चलने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

    बिहार चुनाव 2025 (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा में एक प्रत्याशी के समर्थक की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बाढ़ व मोकामा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर मतदान तैयारियों की समीक्षा की थी।

    इसके बाद शनिवार को तीनों प्रत्याशियों के लंबे चौड़े काफिले की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि काफिले में बिना अनुमति चलने वाले वाहनों को जब्त किया जाए।

    प्रत्याशी और उनके साथ जितने अनुमति प्राप्त वाहन चलें, उनकी भी नियमित जांच की जाए। इसके अलावा, शनिवार को मोकामा के तीनों प्रमुख प्रत्याशियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    प्रशासन का कहना है कि मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

    अपराधियों व हथियारों पर पैनी नजर रखने के निर्देश

    अधिकारी द्वय ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी माहौल में मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। छह नवंबर को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।

    अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आपराधिक तत्वों पर कड़ी निगरानी, अवैध हथियारों की बरामदगी में तेजी और सीसीए प्रस्तावों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है।

    इसके अलावा, प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर विशेष नजर रखने और फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम तथा वीडियो व्यूइंग टीम को लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।