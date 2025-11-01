लालू यादव के गृह जनपद में दहाड़े अमित शाह, 'जंगलराज' की याद दिला राबड़ी देवी के भाई पर साधा निशाना

एजेंसी, पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार में थे। अमित शाह को गोपालगंज में रैली को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के गोपालगंज और समस्तीपुर जिलों में मतदाताओं को संबोधित किया।

अमित शाह हुए कहा कि आगामी बिहार चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के 'जंगल राज' के बीच एक विकल्प है। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव यह तय करने का अवसर है कि बिहार का भविष्य किसे सौंपा जाए। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने 'जंगल राज' की शुरुआत की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी है, जिन्होंने विकास किया है।

गोपालगंज में अमित शाह ने राजद पर जमकर हमला बोला और लालू प्रसाद यादव-राबड़ी देवी के शासनकाल में पार्टी पर अराजकता का दौर चलाने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज में अमित शाह ने राबड़ी देवी के भाई साधु यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपालगंज के लोगों ने 2002 के बाद से कभी भी राजद को वोट नहीं दिया। मुझे यकीन है कि वे इस रुझान को जारी रखेंगे। गोपालगंज के लोगों से बेहतर साधु यादव के कारनामों को कोई नहीं जानता।

राबड़ी देवी के भाई पर निशाना गोपालगंज से विधायक और सांसद रह चुके साधु यादव अपनी बहन के मुख्यमंत्री रहते हुए आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे। 1999 में लालू और राबड़ी की बेटी मीसा भारती की शादी के दौरान एक शोरूम से जबरन गाड़ियां भगा ले जाने की एक कुख्यात घटना उनके नाम से जुड़ी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने हालिया बिहार संबोधन में भी किया था।

साधु यादव का नाम मिस पटना शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी सामने आया था। अमित शाह ने समस्तीपुर की अपनी रैली में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन पर अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के जरिए घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितनी चाहें उतनी यात्राएं निकालें। प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर निकाला जाएगा। एसआईआर का उद्देश्य यही था और हम चुनाव आयोग के देश भर में यह अभियान चलाने के फैसले का स्वागत करते हैं।

रैली के दौरान अमित शाह ने बिहार में एनडीए के संकल्प पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में दो प्रमुख बातें हैं - एक किसानों के लिए और एक महिलाओं के लिए, जिसे मैं दोहराना चाहता हूं। हाल ही में, नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने 1.41 करोड़ 'जीविका दीदियों' के खातों में 10,000 रुपये जमा किए हैं। वे सभी जीविका दीदियों को अलग-अलग तरीकों से 2 लाख तक भेजेंगे। दूसरा, हम बिहार के 27 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देते हैं। अब, हम इसमें 3,000 रुपये जोड़कर 9,000 रुपये देंगे।