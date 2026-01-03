बिहार की लड़कियों पर भाजपा नेता के बयान से गरमाई सियासत, जीतनराम ने कहा- कार्रवाई होनी चाहिए

इस टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग वीडियो को साझा करते हुए साहू की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं।

मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की मानसिकता से जोड़ा है। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।

बिहार के सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता ने तो इनाम भी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को पकड़कर बिहार लाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपये इनाम दूंगा।