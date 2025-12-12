गया में रूस वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियन अजय यादव की भव्य स्वागत, भारत माता की जय से गूंजा पूरा शहर
रूस में वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद अजय यादव का गया में भव्य स्वागत किया गया। पूरा शहर 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। अजय याद ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फतेहपुर। रूस में आयोजित पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले पुरनी बथान के युवा पावरलिफ्टर अजय यादव की गुरुवार को घर वापसी पर फतेहपुर में उत्सव जैसा माहौल देखा गया।
फतेहपुर पहुंचते ही हनुमान मंदिर के पास बड़ी संख्या में जुटे लोगों और युवाओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। सुबह से ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी।
जैसे ही अजय ने नगर में प्रवेश किया, डीजे पर देशभक्ति गीत गूंजने लगे और युवाओं ने भारत माता की जय के नारों से वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। स्वागत से पूर्व अजय ने बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में भी लोगों की भारी भीड़ रही और स्वर्ण विजेता के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई।
अजय ने पांच माह के अंदर दो बार विश्व चैम्पियन बने हैं। सात दिसंबर को 35 देशों को पछाड़ते हुए फाइनल में ईरान को हराकर 265 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पूर्व 22 जुलाई 2025 को वियतनाम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भी उन्होंने बैंकाक के दिग्गज खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता था।
साधारण किसान परिवार से आने वाले अजय ने वर्ष 2010 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा शुरू की और सेना में रहते हुए ही वेटलिफ्टिंग का अभ्यास जारी रखा। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने फतेहपुर, गया जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। अजय की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है।
यह भी पढ़ें- राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की तारीख, सभी 30 जिप सदस्यों को भेजी गई जानकारी
यह भी पढ़ें- 63 लाख मजदूरों का पलायन: 71% दूसरे राज्य, सिर्फ 25% बिहार में, टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक का चौंकाने वाला आंकड़ा
यह भी पढ़ें- बनमनखी चीनी मिल से मक्का उद्योग तक, सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में किन-किन उद्योगों की मांग की?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।