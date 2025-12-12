गया में रूस वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियन अजय यादव की भव्य स्वागत, भारत माता की जय से गूंजा पूरा शहर

संवाद सूत्र, फतेहपुर। रूस में आयोजित पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले पुरनी बथान के युवा पावरलिफ्टर अजय यादव की गुरुवार को घर वापसी पर फतेहपुर में उत्सव जैसा माहौल देखा गया।

फतेहपुर पहुंचते ही हनुमान मंदिर के पास बड़ी संख्या में जुटे लोगों और युवाओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। सुबह से ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी।

जैसे ही अजय ने नगर में प्रवेश किया, डीजे पर देशभक्ति गीत गूंजने लगे और युवाओं ने भारत माता की जय के नारों से वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। स्वागत से पूर्व अजय ने बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में भी लोगों की भारी भीड़ रही और स्वर्ण विजेता के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई।