राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की तारीख, सभी 30 जिप सदस्यों को भेजी गई जानकारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 29 दिसंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर जिला प्रशासन को भेज दिया है। चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही सभी 30 सदस्यों को जानकारी भेज दी गई है। जिलाधिकारी चुनाव कराएंगे।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 29 दिसंबर को होगा। सभी सदस्यों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूर्व अध्यक्ष अनंत कुमार और विपिन कुमार मंडल चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।

अनंत कुमार ने 22 पार्षदों का समर्थन होने की बात कह रहे हैं। वहीं विपिन कुमार मंडल पर्याप्त समर्थन की बात कह रहे हैं। यह तो 29 दिसंबर को पता चलेगा कि अध्यक्ष का ताज किसके सिर बंधेगा। दोनों ही खेमा अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए जोड़-तोड़ शुरू कर दिया है। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार के विधायक बनने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हुआ है।

जिला परिषद अध्यक्ष का पद खाली पिछले 15 दिनों से जिला परिषद अध्यक्ष का पद खाली है। जिला परिषद अध्यक्ष का पद खाली होने के बाद से उपाध्यक्ष ने प्रभार से संबंधित पत्र जिलाधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी तक नहीं बैठे हैं। अध्यक्ष का पद खाली रहने की वजह से जिला परिषद में कई कार्य ठप पड़े हैं। पार्षदों में आक्रोश व्याप्त है।

उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को उपाध्यक्ष अध्यक्ष का प्रभार ले सकते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने विधायक बनने के बाद 27 नवंबर को त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र के बाद उपाध्यक्ष को प्रभार मिलना था, लेकिन विभाग के स्तर पर बताया गया कि त्यागपत्र देने के बाद सात दिनों तक इंतजार किया जाता है। इसके पीछे तर्क है कि कहीं अध्यक्ष के द्वारा त्यागपत्र वापस तो नहीं ले लिया जाएगा।