बनमनखी चीनी मिल से मक्का उद्योग तक, सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में किन-किन उद्योगों की मांग की?
सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में बनमनखी चीनी मिल से लेकर मखाना उद्योग तक कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में इन उद्योगों क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। लोकसभा में सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया और कोसी-सीमांचल क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं पर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मक्का, मखाना, चीनी और दूध आधारित बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि स्थानीय किसानों, युवाओं और छोटे उद्यमियों को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिल सके।
विशेष रूप से, उन्होंने बनमनखी में चीनी मिल के निर्माण की मांग की और सरकार को उनके वादों की याद दिलाई। सांसद ने बताया कि इन चार क्षेत्रों में पूर्णिया की अपार क्षमता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अब तक इसका उपयोग नहीं कर पाई हैं।
जब सांसद पप्पू यादव क्षेत्र की समस्याओं और समाधान पर विस्तार से बोलने लगे, तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। इसके बाद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने क्षेत्र को इस कदर बदहाल बना दिया है कि सभी मुद्दे गिनाने में समय कम पड़ जाता है। सांसद ने यह भी कहा कि पूर्णिया की जनता आज भी बेहतर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रही है।
उन्होंने पूर्णिया के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनका हर प्रयास क्षेत्र की जनता के अधिकार और प्रगति के लिए है। मक्का, मखाना, चीनी और दूध आधारित उद्योगों की स्थापना से पूर्णिया को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
यह भी पढ़ें- भागलपुर में 15 दिनों से चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान, फिर हर चौक-बाजार में काबिज हैं अतिक्रमणकारी
यह भी पढ़ें- Gaya News: ऐसा स्कूल जहां एक भी छात्र नहीं जाते पढ़ने, चार शिक्षक रोज लगाते हैं हाजिरी
यह भी पढ़ें- बगहा में अगले सप्ताह से शुरू होगा बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान, JCB के साथ जुर्माना वसूली भी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।