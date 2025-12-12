भागलपुर में 15 दिनों से चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान, फिर हर चौक-बाजार में काबिज हैं अतिक्रमणकारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से अभियान चल तो रहा है पर अतिक्रमण हटा कहां-कहां से यह समझ नहीं आ रहा। एक तरफ से दुकानें हटाई जा रही हैं और दूसरी तरफ से उसे सजा लिया जा रहा है। ऐसा बिना किसी ठोस कार्ययोजना के अभियान शुरू करने के कारण हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिहाजा, यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रैफिक और निगम प्रशासन अभियान के नाम पर सिर्फ आईवाश कर रही है। इससे शहरवासियों की समस्या जरा भी कम नहीं हुई है। हां, कहीं-कहीं कुछ दुकानें उजड़ी हुई जरूर दिखेंगी, पर वह भी एक-दो दिनों में अपने पुराने स्वरूप में लौट आएंगी।

बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर टीम सड़क पर रखी सामग्रियों को हटवाकर वेंडरों से सिर्फ जुर्माना वसूल रही है। एक सप्ताह में करीब 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। क्यों सफल नहीं हुआ अभियान स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए सदर एसडीओ व अंचल के माध्यम से अभियान नहीं चलाया गया। सड़क व नाले पर स्थायी अतिक्रमण करने वालों को अब तक चिह्नित नहीं किया जा सका है। भवन के बेसमेंट में पार्किंग के बदले दुकानें चल रही हैं। इसकी न तो ठीक से जांच हुई और न हीं कार्रवाई।

यातायात को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन, सवारी वाहनों के स्टापेज व पड़ाव स्थल तक तय नहीं हुआ। चौराहों पर अभी भी वाहनों को अवैध तरीके से लगाया जा रहा है। जिससे शहर जाम की गिरफ्त में है। तिलकामांझी बस डीपो में टोटो का पड़ाव भी प्रशासन नहीं करवा पाया।

(हटिया रोड में दुकानवालों का अतिक्रमण) जेएलएनएमसीएच के समीप चलाया अभियान, 20 हजार का जुर्माना वसूला नगर निगम की टीम गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं उसके आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके बाद टीम एसएम कालेज रोड, तिलकामांझी चौक, पटेल बाबू रोड, तिलकामांझी हटिया रोड, सब्जी मंडी, स्टेशन चौक, साइकिल पत्ती, नया बाजार चौक और आदमपुर चौक होते हुए नगर निगम कार्यालय तक गई। इस दौरान फुटपाथ विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई कि वे सड़क से अतिक्रमण को तुरंत हटा लें।

यदि सड़क किनारे पर्याप्त जगह बचती है, तो वे छोटा स्टाल लगाकर जीविकोपार्जन कर सकते हैं। अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा और सामान को सीज कर लिया जाएगा। आज टीम ने 20,000 का जुर्माना वसूल किया।