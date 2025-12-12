बगहा में अगले सप्ताह से शुरू होगा बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान, JCB के साथ जुर्माना वसूली भी
संवाद सहयोगी, बगहा। नगर के मुख्य बाजार बगहा बाजार, नवकी बाजार, डीएम एकेडमी चौक, चित्रांगदा सिनेमा चौक और बांबे बाजार रोड, रेलवे स्टेशन चौक में फुटपाथी एवं अन्य दुकानदारों द्वारा सर्विस रोड और सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बराबर प्रभावित हो रही है।
लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे बड़े वाहनों के आवागमन के दौरान पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर डीएम एकेडमी चौक से नवकी बाजार रोड तक सड़क इतनी संकीर्ण हो गई है कि प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती रहती है। अस्पताल में इलाज करने वाले लोगों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है।
अतिक्रमण मुक्त व यातायात सुचारू करना मुख्य उद्देश्य
यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर परिषद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की पहल शुरू कर दी है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा ने जानकारी दी कि बगहा बाजार, नवकी बाजार और अन्य प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले 300 से अधिक फुटपाथी एवं दुकानदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि दुकानदार एक सप्ताह के भीतर स्वयं सड़क और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान चिन्हित दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके लिए नोटिस के साथ माइकिंग की जा रही है। नगर परिषद प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बहाल रहे।
