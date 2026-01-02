Language
    नेपाल के रास्ते पूर्वी चंपारण में अवैध घुसपैठ नाकाम, विदेशी मुद्रा व पासपोर्ट के साथ तीन बांग्लादेशी धराए

    By Vijay Giri Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:27 AM (IST)

    रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और हरैया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में तीन बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय को गिरफ्तार किया। ये बिना भारतीय वीज ...और पढ़ें

    पूर्वी चंपारण में विदेशी मुद्रा व पासपोर्ट के साथ तीन बांग्लादेशी धराए। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और हरैया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन बांग्लादेशी नागरिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने दी।

    एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों के पास से तीन बांग्लादेशी पासपोर्ट के अलावा विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी शाहीनूर रहमान (पिता बिलाल हुसैन), एमडी सोबुजा (पिता अब्दुल मुनाफ) तथा एमडी फिरोज (पिता मो. मुजामिल) के रूप में हुई है। इनके पास से 2000 भारतीय रुपये, 33,020 नेपाली रुपये, 1000 बांग्लादेशी टका और दो अमेरिकी डालर बरामद किए गए हैं।

    पुलिस के अनुसार, तीनों बांग्लादेशी नागरिक नेपाल में टूरिस्ट वीजा पर आए थे, लेकिन बिना भारतीय वीजा के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान एसएसबी जवानों ने उन्हें धर दबोचा। इस मामले में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया अंतर्गत चनपटिया थाना क्षेत्र के मोहना कोली गांव निवासी अज्जाज अंसारी के पुत्र सरफराज अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस को संदेह है कि सरफराज अंसारी बांग्लादेशी नागरिकों को गाइड के रूप में भारत में प्रवेश कराकर बड़े शहरों तक पहुंचाने में संलिप्त था। उसकी भूमिका और पूर्व गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। एसएसबी 47वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय पांडेय द्वारा नए वर्ष को लेकर सीमा क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया था।

    इसी क्रम में एसएसबी जवानों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पूछताछ के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

