    ट्रेनों में हो रही चोरी को लेकर आरपीएफ डीजी सख्त, सोनपुर और धनबाद रेलमंडल से घटना की पूरी डिटेल मांगी

    By Gopal Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:59 AM (IST)

    पूर्व मध्य रेल में चोरी की घटनाओं पर आरपीएफ डीजी सोनाली मिश्रा सख्त हो गई हैं। उन्होंने सोनपुर और धनबाद रेलमंडल से यात्रियों के सामान चोरी व लूटपाट की ...और पढ़ें

    ट्रेनों में एक्स-रे यंत्र से हो रही चोरी को लेकर आरपीएफ डीजी ने मांगा ब्योरा

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पूर्व मध्य रेल सहित देश के अन्य हिस्सों में यात्रियों व कारोबारियों के सामान चोरी को लेकर आरपीएफ डीजी सोनाली मिश्रा ने एक्स-रे यंत्र का पता लगाने के साथ यात्रियों का माल व सामान उड़ाने वाले बदमाशों का पूरा ब्योरा फार्मेट में बनाकर भेजने का आदेश दिया है।

    हाजीपुर, सोनपुर रेल क्षेत्र में सद्भावना एक्सप्रेस, पुणे-सुपौल ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों में होने वाली चोरी की घटना में उद्भेदन व गिरफ्तारी को लेकर सोनपुर रेलमंडल के आरपीएफ कमांडेंट से यात्रियों की चोरी गई एक-एक सामग्री का डिटेल देने को कहा गया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच की तरफ से चल रही जांच के क्रम में सीसी कैमरे के फुटेज निकाले जा रहे है।

    14015 अप सद्भावना एक्सप्रेस के ए-2 कोच के बर्थ संख्या-07, 09 एवं 10 पर मुजफ्फरपुर से वाराणसी जा रहे प्रीति खेमका का पर्स चोरी हो गया था। सोने की डायमंड ज्वैलरी, नकदी, आइफोन व आइपैड था, जो चोरी हो गया। वाराणसी में शून्य प्राथमिकी कर आरपीएफ थाना सोनपुर भेजा गया था। सोनपुर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने प्राथमिकी कर कार्रवाई शुरू की।

    अपराध आसूचना शाखा सोनपुर, आरपीएफ सोनपुर एवं हाजीपुर की संयुक्त टीम ने घहाजीपुर, पटना, शिवहर और सीतामढ़ी में छापेमारी कर हाजीपुर सोनपुर वाराणसी रेलखंड में सक्रिय अंतराज्यीय गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसके बाद सारा सामान बरामद कर लिया गया।

    दूसरी घटना धनबाद डिवीजन के सेट स्टेशन में यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना हुई थी, उसकी पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। रेल पुलिस के अनुसार इसी गिरोह ने 15 दिसंबर को सुबह करीब साढ़े पांच बजे 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस के ए-1 कोच में सफर कर रहे कुमार विपुल की पत्नी का पर्स छीन लिया था।

    पर्स में मंगलसूत्र, कान की बाली, लगभग 30 हजार रुपये, मोबाइल, चार्जर था। घटना के बाद चलती ट्रेन से बदमाश कूद कर भाग गया था। यात्री आरके झा कोच नंबर बी-2 में दरभंगा से रांची तक परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी पत्नी का भी लेडीज पर्स छीन कर ट्रेन से कूद गया। पर्स में सोने और चांदी के गहने थे। यात्री शशि शेखर ने बताया कि वह बी-1 कोच बर्थ नंबर 1, 2, 7, 8 में परिवार के साथ सकरी से रांची जा रहे थे।