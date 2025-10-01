दरभंगा-मुजफ्फरपुर फोरलेन पर 6 टुकड़ों में मिला व्यवसायी का शव, विरोध में पांच घंटे तक रहा जाम

दरभंगा में एक स्वर्ण व्यवसायी मनीष कुमार गुप्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उनका शव छह टुकड़ों में दरभंगा-मुजफ्फरपुर फोरलेन पर मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है उनका कहना है कि पहले मनीष को गोली मारी गई और फिर शव को सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया जिसके बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर स्थित दरभंगा-मुजफ्फरपुर फोरलेन पर बुधवार की शाम एक स्वर्ण व्यवसायी की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग जुट गए। नगर थाना क्षेत्र के हसन चक स्थित गणेश मंदिर चौक निवासी वासुदेव प्रसाद गुप्ता के पुत्र मनीष कुमार गुप्ता का शव छह टुकड़ों में मिला है। हालांकि स्वजन का आरोप है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद हत्या को सड़क दुर्घटना में तब्दील करने की मंशा से शव को सड़क पर ठिकाना लगा दिया गया है। शव के आस-पास रक्तश्राव का कोई निशान नहीं पाया गया है।

मनीष के गले से सोने की चेन और हाथ से चार-पांच अंगूठी भी गायब है। मनीष का दरभंगा टावर स्थित गंगा मार्केट है, जहां आभूषण की दुकान है। स्वजन अनुसार मनीष दोपहर के तीन बजे परसाद खाने के लिए घर गया, जहां किसी का फोन आया और अचानक मोबाइल छोड़कर घर से बाहर निकल गया।

इसके एक घंटे के बाद जानकारी मिली कि फोरलेन पर उसका शव मिला है। इसके बाद स्वजन में कोहराम मच गया। लोगों के पहुंचने पर घटना को पुलिस की ओर से हिट रन बताया गया। कहा गया कि एक ई-रिक्शा से गिरने से घटना हुई है। इतना सुनते ही लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ सभी नारेबाजी करने लगे। लोंगों ने लगाया हत्या का आरोप लोगों का कहना था कि यह हत्या है। पुलिस अनुसंधान की जगह मामले को रफा-दफा करने में जुटी है। मनीष कभी अपने घर और दुकान से पैदल नहीं निकला, ऐसी स्थिति में छह किमी दूर यह कैसे पहुंचा, घटना स्थल पर रक्तश्राव का कोई निशान नहीं है।

ऐसे में सभी वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद सदर एसडीओ विकास कुमार और एसडीपीओ राजीव कुमार सदल पहुंचे और लोगों की बात सुनने के बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने का आश्वासन दिया। कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।