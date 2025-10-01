बिहार में I Love Muhammad के बाद अब 'आई लव महादेव' के पोस्टर, कम थमेगा ये विवाद?

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे पूरे देश में फैल चुका है। इस मसले ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को उकसाया है और समाज में बहस को जन्म दिया है।

इसी बहस के बीच बिहार के दलसिंहसराय के मेन बाजार में भी ‘आई लव महादेव’ पोस्टर जगह-जगह दिखाई देने लगे हैं, जिसने स्थानीय माहौल में नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

दलसिंहसराय के मेन बाजार में इस पोस्टर को देखकर लोग हैरान और उत्सुक दोनों हैं। यह पोस्टर मुख्य रूप से बाजार की दीवारों, बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए हैं।

स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों की नजर में यह घटनाक्रम धार्मिक भावनाओं के सम्मान के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर एक तरह की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

पोस्टर को लेकर बंटी राय

कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पोस्टर धार्मिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने वाला संदेश भी हो सकता है। वहीं, कुछ लोग इसे विवादों को और बढ़ावा देने वाला कदम समझ रहे हैं।