    बिहार में I Love Muhammad के बाद अब 'आई लव महादेव' के पोस्टर, कम थमेगा ये विवाद?

    By Ajay Kumar Pandey Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:57 PM (IST)

    दलसिंहसराय में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आई लव महादेव के पोस्टर लगने से नई चर्चा शुरू हो गई है। ये पोस्टर बाजार की दीवारों और खंभों पर देखे जा सकते हैं जिससे लोग हैरान हैं। कुछ इसे धार्मिक सौहार्द का संदेश मान रहे हैं वहीं कुछ इसे विवाद बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं।

    मुजफ्फरपुर में हिंदुओं ने चिपकाए ये पोस्टर

    संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे पूरे देश में फैल चुका है। इस मसले ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को उकसाया है और समाज में बहस को जन्म दिया है।

    इसी बहस के बीच बिहार के दलसिंहसराय के मेन बाजार में भी ‘आई लव महादेव’ पोस्टर जगह-जगह दिखाई देने लगे हैं, जिसने स्थानीय माहौल में नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

    दलसिंहसराय के मेन बाजार में इस पोस्टर को देखकर लोग हैरान और उत्सुक दोनों हैं। यह पोस्टर मुख्य रूप से बाजार की दीवारों, बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए हैं।

    स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों की नजर में यह घटनाक्रम धार्मिक भावनाओं के सम्मान के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर एक तरह की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

    पोस्टर को लेकर बंटी राय

    कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पोस्टर धार्मिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने वाला संदेश भी हो सकता है। वहीं, कुछ लोग इसे विवादों को और बढ़ावा देने वाला कदम समझ रहे हैं।

    दुकानदारों ने कहा कि त्योहारों के समय ऐसी पोस्टरबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए।शहर के युवाओं में भी इस मामले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं।

    कहीं इसे सांस्कृतिक पहचान का अभिमान बताया जा रहा है, तो कहीं इसे धार्मिक कट्टरता का संकेत भी माना जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता इस समय शांति बनाए रखने और सबका सम्मान करने की बात कर रहे हैं।

    प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नही आई है, लेकिन पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी इस घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं। वे पोस्टर लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की।

