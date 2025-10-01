Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पवन सिंह की बीजेपी में वापसी पर आया उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा- हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं...

    By Upendra Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:12 PM (IST)

    राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह से हुई मुलाकात से एनडीए को फायदा होगा। काराकाट में एनडीए के वोटों का बंटवारा रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि बिहार के सभी क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए मजबूत रणनीति बनाएगा और मिलकर आगे बढ़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पवन सिंह की बीजेपी में वापसी पर आया उपेंद्र कुशवाहा का बयान

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से दिल्ली में मुलाकात को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है।

    उन्होंने रोहतास जिले के सासाराम में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करते, हम हमेशा एनडीए के हक में सोचते हैं, क्योंकि एनडीए जनता के हित की बात करता है। 

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ सार्वजनिक रूप से मुलाकात हुई है और निश्चित रूप से एनडीए को इसका फायदा मिलेगा। 

    उन्होंने कहा कि काराकाट के पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के वोटो का बंटवारा हो गया, जिसके कारण परिणाम एनडीए के विपरीत आया, लेकिन इस बार एनडीए वोटो के बंटवारा को रोकेगा और बिहार के सभी क्षेत्रों में एनडीए की जीत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए मजबूत रणनीति बनाएगा और हम सभी इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए की जीत को अब कोई रोक नहीं सकता। मौके पर रा लो मो के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अलोक सिंह व जिला अध्यक्ष कपिल सिंह मौजूद थे l

    बता दें कि भाजपा में अपनी वापसी से पूर्व मंगलवार को पवन सिंह ने  दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा मौजूद थे। 

    कुशवाहा से मुलाकात के बाद फिल्म अभिनेता ने भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। खबर है कि 5 अक्टूबर को पवन सिंह की बीजेपी में वापसी का औपचारिक एलान हो सकता है। पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- 'दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा', Pawan Singh की वायरल पोस्ट पर यूजर बोले- पावर खत्म ना होई...

    यह भी पढ़ें- Pawan Singh: पवन सिंह की भाजपा में वापसी तय, ज्वाइन करने की डेट और सीट पर भी पिक्चर हो गई क्लियर