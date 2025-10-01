Language
    Nawada News: पुष्पांशु शंकर की मौत मामले में पुलिस को मिला अहम सबूत, परिजनों ने की थी छिपाने की कोशिश

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:02 PM (IST)

    नवादा में एक गोदाम में पुष्पांशु शंकर का शव मिलने के मामले में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के अनुसार यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक के परिजनों ने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी और सुसाइड नोट को छिपाने की कोशिश की लेकिन बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    पुष्पांशु शंकर की मौत मामले में पुलिस को मिला अहम सबूत

    जागरण संवाददाता, नवादा। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम में 27 सितंबर को दोपहर में पुष्पांशु शंकर के शव बरामद मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर वन हुलास कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया।

    जिसमें कहा कि जांच में यह घटना आत्महत्या का मामला प्रतीत हुआ है। घटनास्थल से मृतक द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. अरुंधति के नाती पुष्पांशु शंकर दवा व्यवसाय से जुड़े थे।

    शनिवार की शाम करीब पांच बजे हुई, जब पुलिस को सूचना मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम में युवक का शव पड़ा है। सूचना पर नगर थाना पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची।

    घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नवादा अभिनव धीमान, एसडीपीओ सदर हुलास कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच की।

    पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान पर 27 सितंबर को थाना कांड संख्या 1024/25 दिनांक दर्ज किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी नवादा ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) का गठन किया।

    टीम ने तत्परता से अनुसंधान शुरू किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि घटना से पहले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का गोदाम में प्रवेश नहीं हुआ था।

    स्थानीय लोगों ने भी किसी संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि नहीं की। इस बीच, अनुसंधान में यह भी सामने आया कि स्वजन को घटना की जानकारी दोपहर करीब तीन बजे ही हो गई थी।

    उसके उपरांत स्वजन और अन्य करीबी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन पुलिस को तत्काल सूचना नहीं दी। पुलिस ने जब मृतक के करीबी परिवार से पूछताछ की तो उनके मोबाइल फोन से सुसाइड नोट की तस्वीर मिली।

    परिजनों ने की साक्ष्य छिपाने की कोशिश 

    जांच में खुलासा हुआ कि मृतक ने एक डायरी में आत्महत्या का कारण लिख छोड़ा था, लेकिन स्वजन ने बिना पुलिस को बताए डायरी से उस पन्ने को फाड़कर छिपा दिया था। पुलिस ने बाद में डायरी एवं फाड़ा हुआ सुसाइड नोट नोटिस देकर बरामद किया।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि बरामद सुसाइड नोट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच जारी है। अब तक की जांच से यह प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि, सभी पहलुओं पर अनुसंधान जारी है।

    यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार युवक ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम क्यों उठाया। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों की जांच से जल्द ही घटना की असली वजह सामने आ जाएगी।

