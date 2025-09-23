RK Singh का नया बयान बढ़ाएगा BJP की टेंशन! बिहार चुनाव से पहले क्षत्रिय सम्मेलन में चलाया सियासी 'तीर'

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने समाज को सम्मान देने वाले दल को वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने बिहार भाजपा में क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंता जताई। दूसरी ओर लोजपा (रामविलास) ने 2025 में एनडीए की जीत का दावा किया और अगिआंव में भ्रष्टाचार को बदलने का आह्वान किया।

जागरणद संवाददाता, आरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद आरके सिंह ने कहा कि वोट वहीं दें जिस दल में समाज को सबसे अधिक सम्मान और महत्व मिले। उन्होंने अपने ही दल के बिहार नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार भाजपा के मंच पर किसी भी क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि केंद्र की सत्ता में इसका कोई महत्व नहीं है।

वे मंगलवार की शाम आरा शहर के बाबू बाजार स्थित क्षत्रिय कल्याण संगठन के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जहां पांच किलो अनाज मिलना चाहिए वहां चार किलो मिलता है, रोजगार के लिए कारखाना नहीं, पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं।

संचालन डॉ. कुमार जितेन्द्र ने किया। इस मौके पर अध्यक्ष राम कुमार, उपाध्यक्ष डॉ. विकास सिंह, डॉ. विजय सिंह, डॉ.पी सिंह, मुखिया मंटू सिंह, राकेश सिंह, विश्वनाथ सिंह, राणा सिंह व जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए एनडीए को जिताएं : मंत्री दूसरी ओर, बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने अगिआंव विधानसभा के गड़हनी स्थित रामदहीन मिश्रा उच्च विद्यालय खेल मैदान में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। यहां उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है इस कारण विकास हो रहे हैं। विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएं।

उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह विधानपार्षद श्रीभगवान सिंह ने राजद पर तीखा हमला बोला और उनके कुशासन को याद कराया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते बिहार में बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक योजनाओं तक में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। वहीं, पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चला रही है।