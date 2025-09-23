RK Singh का नया बयान बढ़ाएगा BJP की टेंशन! बिहार चुनाव से पहले क्षत्रिय सम्मेलन में चलाया सियासी 'तीर'
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने समाज को सम्मान देने वाले दल को वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने बिहार भाजपा में क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंता जताई। दूसरी ओर लोजपा (रामविलास) ने 2025 में एनडीए की जीत का दावा किया और अगिआंव में भ्रष्टाचार को बदलने का आह्वान किया।
विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए एनडीए को जिताएं : मंत्री
दूसरी ओर, बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने अगिआंव विधानसभा के गड़हनी स्थित रामदहीन मिश्रा उच्च विद्यालय खेल मैदान में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। यहां उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है इस कारण विकास हो रहे हैं। विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएं।
उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह विधानपार्षद श्रीभगवान सिंह ने राजद पर तीखा हमला बोला और उनके कुशासन को याद कराया।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते बिहार में बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक योजनाओं तक में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। वहीं, पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चला रही है।
उन्होंने “2025 में 225” और “फिर से नीतीश” अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज तथा जदयू जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने संचालन किया।
सम्मेलन में विधानपार्षद राधाचरण साह, पूर्व विधायक सुनील पांडे, लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान, लोजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, हम के प्रवक्ता पिंटू रजक, प्रभुनाथ प्रसाद, विद्यानंद विकल समेत कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
दूसरी ओर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के प्रेरकों ने सम्मेलन में मंत्री रत्नेश सदा सहित अन्य नेताओं को समायोजन को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रेरक विजय ओझा ने बताया कि मद्य निषेध मंत्री ने प्रेरकों के समायोजन को लेकर आश्वासन दिया तथा मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।