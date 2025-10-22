Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: पूर्व विधायक आशा देवी ने थामा भाजपा का दामन, भोजपुर जिले में सरगर्मी बढ़ी

    By Deepak Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    पूर्व विधायक आशा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उनके इस कदम से राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व विधायक आशा देवी ने थामा भाजपा का दामन

    जागरण संवाददाता, आरा। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बुधवार को नया मोड़ आ गया, जब क्षेत्र की पूर्व विधायक आशा देवी ने अपने पति सुरेन्द्र सिंह के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया।

    पटना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्होंने बिहार चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तथा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान की उपस्थिति में समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    C-179-1-PAT1002-503201

    पूर्व विधायक के पति सुरेन्द्र सिंह कुंवर सेना के अध्यक्ष भी हैं। दोनों नेताओं के साथ उनके समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आशा देवी पूर्व में बड़हरा से जदयू के टिकट पर दो बार विधायक रह चुकी हैं।

    इससे पहले, वे भाजपा से भी चुनाव लड़ चुकी थीं, लेकिन वर्ष 2020 में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।

    इस मौके पर मुखिया सुनील सिंह, अनिल सिंह, राजू सिंह, शंभू मुखिया, सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, विष्णु मिश्रा, अरूण सिंह और रिंकू सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक के पार्टी में शामिल होने से बड़हरा व आरा समेत सभी सातों सीटों पर पार्टी को मजबूती मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- 'माउंटन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को नहीं मिला टिकट, भागीरथ बोले- राहुल ने मुझे वादा किया था...

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: लालू-तेजस्वी के साथ हो गया 'खेला', राजद के स्टार प्रचारक को ही अपने पाले में ले गई भाजपा

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: फिर लालू के पास जाएंगे ओवैसी? वोटिंग से पहले AIMIM के दिग्गज नेता का बड़ा बयान