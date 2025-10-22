Bihar Politics: पूर्व विधायक आशा देवी ने थामा भाजपा का दामन, भोजपुर जिले में सरगर्मी बढ़ी

जागरण संवाददाता, आरा। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बुधवार को नया मोड़ आ गया, जब क्षेत्र की पूर्व विधायक आशा देवी ने अपने पति सुरेन्द्र सिंह के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्होंने बिहार चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तथा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान की उपस्थिति में समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

पूर्व विधायक के पति सुरेन्द्र सिंह कुंवर सेना के अध्यक्ष भी हैं। दोनों नेताओं के साथ उनके समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आशा देवी पूर्व में बड़हरा से जदयू के टिकट पर दो बार विधायक रह चुकी हैं।