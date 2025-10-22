Language
    Bihar Politics: फिर लालू के पास जाएंगे ओवैसी? वोटिंग से पहले AIMIM के दिग्गज नेता का बड़ा बयान

    By Subjeet Shekhar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:16 PM (IST)

    किशनगंज में अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीडीए गठबंधन 59 सीटों पर। उन्होंने विरोधियों पर टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया और कहा कि उनमें चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी। ईमान ने कोचाधामन से चुनाव न लड़ने का कारण धनबल बताया। उन्होंने फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही।

    असदुद्दीन ओवैसी और लालू प्रसाद यादव। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जीडीए गठबंधन कुल 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को किशनगंज स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

    मालूम हो कि उम्मीदवारों के नाम का एलान करने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के खिलाफ इलाके में प्रदर्शन किया गया था। कई वीडियो भी वायरल हैं, जिसमें मजलिस पार्टी के नेताओं पर उम्मीदवारों से रुपए लेने का आरोप लगाया गया है।

    इन आरोपों के जवाब में अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी औकात नहीं थी कि वो चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि टिकट की मांग करने वाले लोग पार्टी के कार्यक्रमों में 5-10 गाड़ी लेकर भी नहीं आ पाए और सिर्फ एक गाड़ी से खुद ड्राइवर को लेकर पहुंचे थे।

    उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद नादान बच्चे हमें गालियां दे रहे हैं। कोचाधामन विधानसभा सीट पर धनपशु सक्रिय हैं और वहां चुनाव लड़ने में काफी खर्च होता है, लेकिन इन लोगों के पास रुपए नहीं थे।

    उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने कोचाधामन सीट से खुद भी चुनाव नहीं लड़ा और वो अमौर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य पार्टियों में भी नेताओं के टिकट काटे गए, लेकिन उन लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया। भाजपा में अनुशासन है, लेकिन यहां पर युवाओं के मिजाज को बिगाड़ने का काम किया गया।

    उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए वो मैं ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि वो इंसाफ करेंगे। ईमान ने आगे कहा कि एक करोड़ से अधिक रुपए में हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, आखिर उसे कौन भरेगा?

    उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ेगा वही इसका भुगतान करेगा, लेकिन मैं जनता हूं कि किसकी कितनी औकात है। वहीं, उन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं।

    पत्रकार वार्ता में सरवर आलम, शम्स आगाज, नसीम अख्तर, इस्तियाक आलम, इंजीनियर आफताब, सरफराज सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद थे।