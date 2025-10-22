Bihar Politics: लालू-तेजस्वी के साथ हो गया 'खेला', राजद के स्टार प्रचारक को ही अपने पाले में ले गई भाजपा
बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। राजद के स्टार प्रचारक को भाजपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। इस घटनाक्रम से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को करारा झटका लगा है। भाजपा की इस चाल से बिहार की राजनीति में नई समीकरण बनने की संभावना है। यह राजद के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक और जदयू के पूर्व सांसद डॉ. अनिल कुमार सहनी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक आशा देवी ने भी भाजपा की सदस्यता ली।
भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और यूपी के दारा सिंह चौहान ने इन सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। इस चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार विकसित प्रदेश बनेगा।
बता दें कि डॉ. अनिल सहनी अब तक राजद में थे। वे राजद टिकट पर 2020 के चुनाव में मुजफ्फरपुर जिला के कुड़हनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उससे पहले वे जदयू के राज्यसभा सदस्य थे। उसी दौरान उन पर एलटीसी के नाम पर यात्रा टिकट की खरीद में करीब 22 लाख रुपये के घोटाले का आरोप लगा।
आरोप के कारण जदयू ने उनके दूरी बना ली। एलटीसी टिकट घोटाले की जांच सीबीआई कर रही थी। अक्तूबर 2022 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। तीन साल की सजा सुनाई गई।
उसी सजा के आधार पर 15 अक्टूबर 2022 को उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। कुड़हनी विधानसभा क्षेत्र में हुए उप चुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता जीते। उस समय से डॉ. सहनी राजद में थे। विधानसभा चुनाव में राजद ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।