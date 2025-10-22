Bihar Politics: लालू-तेजस्वी के साथ हो गया 'खेला', राजद के स्टार प्रचारक को ही अपने पाले में ले गई भाजपा

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक और जदयू के पूर्व सांसद डॉ. अनिल कुमार सहनी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक आशा देवी ने भी भाजपा की सदस्यता ली।

भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और यूपी के दारा सिंह चौहान ने इन सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

डॉ. जायसवाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। इस चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार विकसित प्रदेश बनेगा।

बता दें कि डॉ. अनिल सहनी अब तक राजद में थे। वे राजद टिकट पर 2020 के चुनाव में मुजफ्फरपुर जिला के कुड़हनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उससे पहले वे जदयू के राज्यसभा सदस्य थे। उसी दौरान उन पर एलटीसी के नाम पर यात्रा टिकट की खरीद में करीब 22 लाख रुपये के घोटाले का आरोप लगा।