    Bihar Politics: समर्थकों को रोता देख छलके राजद विधायक के आंसू, तेजस्वी पर दिया बड़ा बयान

    By Chandra Bhushan Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    बहादुरगंज से राजद विधायक अंजार नईमी को गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिला। उनके समर्थक रो पड़े, जिससे विधायक भी भावुक हो गए। नईमी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद के चिह्न पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने महागठबंधन के हित में इनकार कर दिया। उन्होंने एक नेता पर विश्वासघात का आरोप लगाया और समर्थकों से विवेक से काम लेने को कहा। उन्होंने कहा कि वह हमेशा जनता की सेवा करते रहेंगे।

    संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। गठबंधन के तहत बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में चले जाने के बाद राजद के निवर्तमान विधायक अंजार नईमी को टिकट नहीं मिल पाया। मंगलवार की देर रात बहादुरगंज लौटने के बाद बुधवार को कई राजद कार्यकर्ता व उनके समर्थक उनसे मिलने नपं मुख्यालय के सताल निहाल भाग स्थित उनके निवास पहुंचे।

    इस दौरान उनके दर्जनों समर्थक ने उनसे के बाद फफक-फफक कर रो पड़े। इस दौरान निर्वतमान विधायक भी भावुक हो गये और उनकी आंखों से भी आंसू छलक गया।

    हालांकि, अपने कार्यकर्ताओं व समर्थको के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका टिकट नहीं काटा, परंतु गठबंधन के तहत बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया। बावजूद तेजस्वी यादव हमें पटना में रोककर अन्य कुछ जगहों की तरह बहादुरगंज में भी राजद के चुनाव चिह्न पर लड़ाने को तैयार थे, परंतु उन्होंने महागठबंधन के हित में उचित नहीं समझते हुए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया।

    उन्होंने महागठबंधन के एक नेता पर बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए इतना भर कहा कि वे खंजर भोंकने का काम किया है। इस दौरान कई बार उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। जिससे पूरा माहौल ही गमगीन हो गया। उन्होने कहा कि आने वाले समय में वैसे नेता को यहां की जनता सबक सिखायेगी।

    चर्चा दौरान उन्होंने अपने समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं से इतना भर कहा कि आप स्वतंत्र हैं, चुनाव में अपने विवेक से काम ले। उन्होंने कहा कि उनसे कोई गलती हुई हो तो आप सभी माफ करेगे। मैं विधायक रहूं या न रहूं आपकी सेवा पहले जैसा ही जारी रहेगा।

