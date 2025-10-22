Language
    Bihar Politics: 'अगर मैं निर्दलीय हार गया तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा...', गोपाल मंडल का बड़ा बयान

    By Shivam Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    गोपालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल मंडल ने कहा कि यदि वे इस बार चुनाव हार जाते हैं, तो वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैरपुर कदवा पंचायत में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और विकास, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं।

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, नवगछिया। गोपालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल (Gopal Mandal) ने मंगलवार को प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार जाते हैं तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

    गोपाल मंडल नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा पंचायत के लक्ष्मीनियां कदवा गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे थे।

    इस दौरान उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा पहले हम अर्जुन थे, अब हम एकलव्य हैं। क्या चाहते हैं अंगूठा काट लेना या गर्दन उतार देना? जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिए। निर्दलीय हार गया तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा।

    उन्होंने आगे कहा कि वे जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही राजनीति में हैं और जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गोपाल मंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि वे राजद में शामिल नहीं होना चाहते।

    उन्होंने कहा, हम नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हम नीतीश कुमार से जुड़े रहेंगे और उनके साथ धागा का काम करेंगे।

    उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच विकास, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे लेकर आए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार फिर से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी।

