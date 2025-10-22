Bihar Politics: 'अगर मैं निर्दलीय हार गया तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा...', गोपाल मंडल का बड़ा बयान

संवाद सहयोगी, नवगछिया। गोपालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल (Gopal Mandal) ने मंगलवार को प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार जाते हैं तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

गोपाल मंडल नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा पंचायत के लक्ष्मीनियां कदवा गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा पहले हम अर्जुन थे, अब हम एकलव्य हैं। क्या चाहते हैं अंगूठा काट लेना या गर्दन उतार देना? जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिए। निर्दलीय हार गया तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा।