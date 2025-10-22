Language
    Bihar Politics: पहले टिकट कटा, अब पार्टी से भी हो गए निष्कासित; अशोक कुमार पर गिरी गाज

    By Prem Shankar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:44 PM (IST)

    भाजपा ने पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को दल विरोधी कार्य माना गया। पारू सीट रालोमो के खाते में जाने से अशोक सिंह बेटिकट हो गए थे। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और नाम वापस नहीं लेने पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अशोक सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर झुकने का दबाव बनाने का आरोप लगाया।

    पहले टिकट कटा, अब पार्टी से भी हो गए निष्कासित; अशोक कुमार पर गिरी गाज

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पारू विधायक अशोक कुमार सिंह को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस संबंध में भाजपा पूर्वी के जिला मुख्यालाय प्रभारी अशोक कुमार ने पत्र जारी किया है। इसमें एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ने को दल विरोधी कार्य माना है।

    विदित हो कि पारू सीट एनडीए से रालोमो के खाते में चली गई। इससे वर्तमान भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह बेटिकट हो गए। पार्टी के निर्णय के बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। चार बार यहां से लगातार विजयी रहने वाले अशोक सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर भी हमला बोला।

    उन्होंने यह भी कहा, उन्हें झुकने के लिए कहा गया था, मगर नहीं झुके। नाम वापस नहीं लेने पर उनकी निर्दलीय उम्मीदवारी कायम रही। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी किया।

