Bihar Politics: पहले टिकट कटा, अब पार्टी से भी हो गए निष्कासित; अशोक कुमार पर गिरी गाज

भाजपा ने पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को दल विरोधी कार्य माना गया। पारू सीट रालोमो के खाते में जाने से अशोक सिंह बेटिकट हो गए थे। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और नाम वापस नहीं लेने पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अशोक सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर झुकने का दबाव बनाने का आरोप लगाया।