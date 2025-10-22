लोजपा (रामविलास), वीआईपी और माकपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, चेक करें टॉप लीडर्स के नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में क्षेत्रीय दल भले ही दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हों पर स्टार प्रचारकों में तीन-चार दर्जन से ज्यादा नेताओं के नामों की अच्छी-खासी सूची जारी कर रहे हैं। विधानसभा की चार सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-माकपा) ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसी तरह, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। माकपा के राज्य सचिव मंडल के सदस्य मनोज चंद्रवंशी के हस्ताक्षर से जारी स्टार प्रचारक की सूची में पार्टी के महासचिव एमए बेबी, पोलित ब्यूरो के सदस्य अशोक धावले, बृंदा करात, सुभाषिनी अली, सांसद अमरा राम, राज्य सचिव ललन चौधरी, अवधेश कुमार एवं राजेंद्र प्रसाद सिंह शामिल हैं।

इसी तरह लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक के हस्ताक्षर ने जिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उनमें पार्टी प्रमुख चिराग पासवान, सांसद अरुण भारती और वीणा देवी समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की दूसरी ओर, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, ब्रज किशोर सिंह, नुरुल होदा सहित कुल 20 नेताओं के नाम है।