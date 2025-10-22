Language
    Bihar Politics: राजद प्रत्याशी का नामांकन रद, मीडिया के सामने रो पड़ीं श्वेता सुमन

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का मोहनिया सीट से नामांकन रद होने पर वो मीडिया के सामने रो पड़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर दिल्ली से दबाव था। सुमन ने भाजपा उम्मीदवार संगीता पर भी सवाल उठाए। इससे पहले, सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन भी रद हुआ था।

    Hero Image

    मीडिया के सामने रो पड़ीं राजद प्रत्याशी।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस बीच राजद के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। बुधवार दोपहर जब यह खबर आई तो श्वेता सुमन अपनी भावना पर काबू नहीं कर सकीं और मीडिया के सामने ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

    श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और अन्य अधिकारियों पर दिल्ली से दबाव था। उन्होंने कहा कि दिल्ली से रिटर्निंग ऑफिसर और सीओ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया।

    उन्होंने आगे कहा कि वे लाचार हैं... भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दबाव डाल रहे थे। श्वेता सुमन ने सवाल करते हुए पूछा, आखिर और कौन दबाव डाल रहा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन रद होने के खिलाफ वो अदालत जरूर जाएंगी।

    श्वेता सुमन ने मोहनिया से बीजेपी प्रत्याशी संगीता पर भी सवाल खड़े किए। श्वेता सुमन ने दावा किया कि संगीता ने अधिसूचना की तारीख के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन चूंकि वह भाजपा से हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जाएगा।

    इससे पहले, मंगलवार को पूर्वी चंपारण में महागठबंधन को एक और झटका लगा जब सुगौली विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर और मोतिहारी की एसडीएम श्वेता भारती ने खारिज कर दिया।

    बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

