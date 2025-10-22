Bihar Politics: राजद प्रत्याशी का नामांकन रद, मीडिया के सामने रो पड़ीं श्वेता सुमन
राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का मोहनिया सीट से नामांकन रद होने पर वो मीडिया के सामने रो पड़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर दिल्ली से दबाव था। सुमन ने भाजपा उम्मीदवार संगीता पर भी सवाल उठाए। इससे पहले, सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन भी रद हुआ था।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस बीच राजद के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। बुधवार दोपहर जब यह खबर आई तो श्वेता सुमन अपनी भावना पर काबू नहीं कर सकीं और मीडिया के सामने ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और अन्य अधिकारियों पर दिल्ली से दबाव था। उन्होंने कहा कि दिल्ली से रिटर्निंग ऑफिसर और सीओ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि वे लाचार हैं... भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दबाव डाल रहे थे। श्वेता सुमन ने सवाल करते हुए पूछा, आखिर और कौन दबाव डाल रहा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन रद होने के खिलाफ वो अदालत जरूर जाएंगी।
#WATCH | Kaimur, Bihar | RJD leader Shweta Suman breaks down as she speaks to the media, claiming that her candidature has been cancelled from Mohania Assembly constituency. https://t.co/rU9CFeBmwO pic.twitter.com/XC2LHN7Yz6— ANI (@ANI) October 22, 2025
श्वेता सुमन ने मोहनिया से बीजेपी प्रत्याशी संगीता पर भी सवाल खड़े किए। श्वेता सुमन ने दावा किया कि संगीता ने अधिसूचना की तारीख के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन चूंकि वह भाजपा से हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जाएगा।
इससे पहले, मंगलवार को पूर्वी चंपारण में महागठबंधन को एक और झटका लगा जब सुगौली विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर और मोतिहारी की एसडीएम श्वेता भारती ने खारिज कर दिया।
बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: कुर्मी-धानुक और भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी, क्या PK बिगाड़ेंगे NDA का खेल?
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: लालू-तेजस्वी को झटका, 2 विधायकों ने बदला पाला; एक ने थामा 'तीर' तो दूसरे ने 'कमल'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।