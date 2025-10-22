Bihar Politics: राजद प्रत्याशी का नामांकन रद, मीडिया के सामने रो पड़ीं श्वेता सुमन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस बीच राजद के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। बुधवार दोपहर जब यह खबर आई तो श्वेता सुमन अपनी भावना पर काबू नहीं कर सकीं और मीडिया के सामने ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और अन्य अधिकारियों पर दिल्ली से दबाव था। उन्होंने कहा कि दिल्ली से रिटर्निंग ऑफिसर और सीओ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि वे लाचार हैं... भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दबाव डाल रहे थे। श्वेता सुमन ने सवाल करते हुए पूछा, आखिर और कौन दबाव डाल रहा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन रद होने के खिलाफ वो अदालत जरूर जाएंगी।