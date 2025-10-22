Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'माउंटन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को नहीं मिला टिकट, भागीरथ बोले- राहुल ने मुझे वादा किया था...

    By Subhash Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:54 PM (IST)

    दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निराशा हुई। उन्होंने राहुल गांधी से टिकट का वादा मिलने के बावजूद इनकार करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कांग्रेस पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया, साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष भी सामने आया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राहुल गांधी और भागीरथ मांझी। फाइल फोटो

    जागरण टीम, गयाजी/पटना। 'माउंटेन मैन' के नाम से विख्यात दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने पहले टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम सूची से गायब कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागीरथ मांझी ने बताया कि वे टिकट की उम्मीद में चार दिन तक दिल्ली में रुके, सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए, और राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की।

    उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से टिकट मांगा था, उन्होंने वादा किया था, लेकिन अंततः मुझे टिकट नहीं मिला। मैं चार दिन दिल्ली में रहा, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।

    दोनों चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान व प्रचार-प्रसार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

    कांग्रेस और राजद सहित महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष और समन्वय की कमी नजर आ रही है, जबकि दूसरी ओर एनडीए ने सीटों का बंटवारा अंतिम रूप देकर चुनावी मैदान में रणनीतिक बढ़त बना ली है।

    गयाजी समेत पूरे मगध क्षेत्र में अब विकास बनाम वादे की लड़ाई तेज होती जा रही है और मतदाताओं की नजर इस बार किन चेहरों को विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाएगी, इस पर टिकी है।

    भागीरथ मांझी को भी कांग्रेस ने किया अपमानित: गुरु प्रकाश

    भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी के घर जाकर उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था। लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। आज भी कांग्रेस और राजद के लिए दलित और महादलित सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के काम आते हैं।

    गुरुप्रकाश ने बुधवार को यहां कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर दलितों और महादलितों को अपमानित किया है। कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब का भी अपमान किया। उनके निधन के 40 साल बाद बाबा साहेब को उस सरकार ने भारत रत्न दिया जो भाजपा समर्थित थी।

    उन्होंने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम और सीताराम केसरी को भी कांग्रेस ने अपमानित किया। यही नहीं, वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी अपमानित किया गया। पटना हवाई अड्डे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।