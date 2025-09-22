Language
    Bhagalpur Trains: वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए नई पिटलाइन तैयार, जल्द शुरू हो जाएगा ट्रेनों का परिचालन

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:40 PM (IST)

    भागलपुर में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए नई पिटलाइन लगभग बनकर तैयार है। रेलवे ने 28 सितंबर तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है ताकि पिटलाइन का काम पूरा हो सके। पहले रखरखाव के लिए जमालपुर और मालदा पर निर्भर रहना पड़ता था। सांसद अजय मंडल ने भागलपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की है।

    वंदे भारत एक्सप्रेस रैक के लिए नई पिटलाइन तैयार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। यहां की नई पिटलाइन इस माह तक वंदे भारत एक्सप्रेस रैक के लिए फिट हो जाएगी। इसके बाद पूर्व रेलवे नई पिटलाइन पर वंदे भारत रैक का मेंटनेंस करा सकेगा।

    हालांकि उससे पहले नई पिटलाइन का परीक्षण कराया जाएगा। उसमें पिटलाइन की कमियों का अवलोकन कर उसे दूर किया जाएगा। इसके बाद ही उसके उपयोग की हरी झंडी दी जा सकेगी। वंदे भारत रैक के मेंटनेंस के लिए तैयार की गई पिटलाइन नए सिरे से बनाई जा रही है।

    रेलवे ने इस काम के लिए पिटलाइन को 28 सितंबर तक ट्रेनों को ले जाने पर रोक लगा रखी है। वह रोक पांच सितंबर से ही जारी है। उसी दिन से रेलवे के अभियंताओं ने पिटलाइन को सही कराने का काम शुरू कर दिया था।

    पहले इंटरमीडिएट ओवरहालिंग (आईओएच) की सुविधा के लिए इस स्टेशन को जमालपुर और मालदा पर निर्भर रहना पड़ता था। रेलवे ने भागलपुर में इस समस्या के निदान के लिए नई पिटलाइन बनाई। उसे इसी साल की शुरुआत में तैयार की गई है।

    यह कार्य कार्यशाला परियोजना संगठन (डब्ल्यूपीओ) की देखरेख में हुआ। एचवाईटी एजेंसी को यार्ड में कराए जाने वाले कई कामों की जिम्मेदारी मिली। पिटलाइन उन्हीं कामों का हिस्सा थी। डब्ल्यूपीओ ने 32 करोड़ रुपये से काम कराए थे।

    रेलवे अधिकारी ने बताया कि पिटलाइन की शुरुआत में 12.5 डिग्री का मोड़ है। उस मोड़ पर बोगियों के आधे पहिए पटरी पर और आधे हवा में रहते थे। इससे एलएचबी रैक वाली ट्रेनों के लिए तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वंदे भारत ट्रेन के लिए रैक में समस्या होती।

    जब पिट लाइन तैयार हुई तो परीक्षण कराया गया। उसमें समस्या पाई गई। उसके बाद नई बनी पिटलाइन का 60 मीटर हिस्सा तोड़कर नए सिरे से बनाने की बात हुई, ताकि मोड़ को सुधारा जा सके।

    सीडीओ सुजीत गुप्ता ने बताया कि जब डब्ल्यूपीओ ने काम शुरू किया था और ड्राइंग तैयार हुई उस समय वंदे भारत के रैक नहीं थे। पिट लाइन को सुधारने का काम 28 सितंबर तक पूरा हो जाएगा।

    भागलपुर से दिल्ली के लिए की गई है वंदे भारत चलाने की मांग

    सांसद  शनिवार को स्टेशन पहुंचे सांसद अजय मंडल ने भी अधिकारियों से वंदे भारत के मेंटनेंस संबंधी जानकारी ली थी। सांसद ने बताया कि रेलवे से भागलपुर से दिल्ली के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग भी की गई है।

    डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने पहले ही बताया था कि भागलपुर में वंदे भारत रैक के मेंटेनेंस की सुविधा नहीं है। नई पिट लाइन इसीलिए तैयार हुई है। जिससे कि अगर रेलवे बोर्ड ट्रेन चलाने का निर्णय ले तो यहां उसके लिए आवश्यक सुविधा होने की बात बताई जा सके।

