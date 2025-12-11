Language
    Bihar Police Exam: यातायात के नियम से जुड़े प्रश्नों ने किया परेशान, 2942 ने छोड़ी परीक्षा

    By Abhishek Prakash Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:46 AM (IST)

    बिहार पुलिस परीक्षा में यातायात नियमों से जुड़े प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को परेशान किया। भागलपुर में परीक्षा केंद्र पर कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों को कठ ...और पढ़ें

    सिपाही भर्ती देकर बाहर निकलते परीक्षार्थी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में सिपाही चालक भर्ती परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही 27 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ दिखी।

    प्रवेश प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, जहां तीन चरणों की जांच के बाद ही केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी गई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा भवन के भीतर बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ वीडियोग्राफी भी कराई गई।

    निर्धारित समय के अनुसार 11 बजे के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। अलीगंज क्षेत्र स्थित एक केंद्र पर देर से पहुंचने के कारण दो अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित रहना पड़ा।

    वहीं दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा चली। मोक्षदा स्कूल से परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न सामान्य स्तर के थे और अधिकतर आसानी से हल किए जा सके।

    वहीं जिला स्कूल से परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों का कहना था कि मोटर वाहन व ट्रैफिक से जुड़े प्रश्नों में थोड़ी चुनौती रही, जबकि सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स से सवाल संतुलित तरीके से पूछे गए।

    जिला प्रशासन के अनुसार कुल 11445 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें 8503 उपस्थित हुए और 2942 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के बाद अधिकांश के चेहरे पर संतोष नजर आया।

