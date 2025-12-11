Muzaffarpur News: सदभावना एक्सप्रेस के AC-2 कोच से 15 लाख के हीरा-जड़ित आभूषण सहित बैग चोरी, GRP की तलाश जारी
मुजफ्फरपुर में सदभावना एक्सप्रेस के AC-2 कोच से 15 लाख रुपये के हीरा-जड़ित आभूषणों से भरा बैग चोरी हो गया। घटना के बाद राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने माम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। रक्सौल से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली 14015 सदभावना के एसी-टू से वाराणसी के रहने वाले एक यात्री के मोबाइल सहित कीमती बैग की चोरी हो गई। उस बैग में हीरा जड़ित गोल्ड की अंगूठी से लेकर कई प्रकार के आभूषण थे। अभी आभूषण 15 लाख से अधिक बताए जाते हैं।
एप्पल का मोबाइल बंद नहीं होने पर शीतलपुर स्टेशन के समीप एक झाड़ी में मोबाइल फेक दिया, जहां से जीआरपी बरामद कर ले आई है। बैग के साथ आभूषण बरामदगी जीआरपी के लिए चुनौती बन गई है।
आमगोला निवासी सुमित कुमार ने हाजीपुर जीआरपी में चोरी का आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को उनकी मौसी वाराणसी के बिरुपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा कुंड रोड गुरुग्राम निवासी प्रीति खेमका वाराणसी जाने के लिए मुजफ्फरपुर में सदभावना एक्सप्रेस के ए-2 में चढ़ी। उनका सात नंबर बर्थ था।
अलसुबह होने के कारण थोड़ी नींद आ गई। मुजफ्फरपुर सोनपुर के बीच उनका महंगा बैग गायब हो गया, जिसमें इतने सारे आभूषण थे। उन्होंने हाजीपुर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। घटना सोनपुर क्षेत्र का होने के कारण प्राथमिकी सोनपुर भेज दिया गया है।
इधर, रेल एसपी वीणा कुमारी को इस बात की जानकारी मिलने पर जीआरपी थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। उसके बाद जीआरपी थानाध्यक्ष ने आरपीएफ क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर चंदन कुमार के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की तो पता चला कि बैग में चोरी गए एप्पल के मोबाइल को शीतलपुर स्टेशन के पास झाड़ी में फेंक दिया। वहां से मोबाइल बरामद कर लिया गया है। अब आभूषण बरामदगी की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है।
