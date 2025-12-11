Language
    Bihar Sipahi Bharti: मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थियों ने इंटरसिटी सहित कई ट्रेनों में जमाया कब्जा, जमकर धक्का-मुक्की

    By Gopal Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:50 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। परीक्षार्थियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में कब्जा कर ...और पढ़ें

    परीक्षार्थियों ने इंटरसिटी सहित कई ट्रेनों में जमाया कब्जा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षार्थी ट्रेन न छूट जाए, इसको लेकर आटो से तो काफी संख्या में पैदल ही स्टेशन पर पहुंच गए। जो भी ट्रेन सामने आया उसमें कब्जा जमा लिया।

    सबसे अधिक भीड़ जयनगर-आरा और मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज इंटरसिटी ट्रेन में हो गई। इन दोनों में चढ़ने के लिए दर्जनों परीक्षार्थी रेल पटरियों पर आ गए। इसको लेकर कई दैनिक यात्री नहीं चढ़ पाए। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों में कब्जा होने से आरपीएफ, जीआरपी को सर्द के इस मौसम में पसीने छूट गए। इसको लेकर प्लेटफार्मों पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही।

    एडमिट व मूल आधार कार्ड से किया प्रवेश, जांच में पकड़ाए

    बताया गया कि मिठनपुरा थाने के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र के कमरा संख्या दो में संतोष परीक्षा देने के लिए पहुंचा। परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटा पहले 11 बजे वीक्षक प्रवेशपत्र, आधार कार्ड व आयोग के उपस्थिति पत्रक से जांच कर रहे थे।

    इसी क्रम में संतोष कुमार के प्रवेशपत्र व आधार कार्ड की जांच की गई। आयोग के उपस्थिति पत्रक से मिलान करने पर भिन्न पाया गया। इसके बाद उसके कागजात की जांच की गई। प्रवेशपत्र व आधार कार्ड भी फर्जी मिला।

    संतोष कुमार ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह परीक्षार्थी रंजीत कुमार, पिता शंकर यादव गांव शादिपुर, थाना पौदिंल, जिला अरवल के बदले परीक्षा देने आया था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

    उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जिला स्कूल मैदान में बैठे सहयोगी मनीष कुमार को दबोच लिया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर से मूल अभ्यर्थी रंजीत कुमार को भी पकड़ा गया।

    पुलिस का कहना है कि इन सभी से पूछताछ के आधार पर रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि परीक्षा में बैठने के लिए मोटी रकम में सौदा हुआ था। सभी के मोबाइल काल डिटेल को खंगाला जा रहा है ताकि साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।