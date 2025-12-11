Bihar Sipahi Bharti: मुजफ्फरपुर में परीक्षार्थियों ने इंटरसिटी सहित कई ट्रेनों में जमाया कब्जा, जमकर धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षार्थी ट्रेन न छूट जाए, इसको लेकर आटो से तो काफी संख्या में पैदल ही स्टेशन पर पहुंच गए। जो भी ट्रेन सामने आया उसमें कब्जा जमा लिया।

सबसे अधिक भीड़ जयनगर-आरा और मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज इंटरसिटी ट्रेन में हो गई। इन दोनों में चढ़ने के लिए दर्जनों परीक्षार्थी रेल पटरियों पर आ गए। इसको लेकर कई दैनिक यात्री नहीं चढ़ पाए। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों में कब्जा होने से आरपीएफ, जीआरपी को सर्द के इस मौसम में पसीने छूट गए। इसको लेकर प्लेटफार्मों पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही।

एडमिट व मूल आधार कार्ड से किया प्रवेश, जांच में पकड़ाए बताया गया कि मिठनपुरा थाने के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र के कमरा संख्या दो में संतोष परीक्षा देने के लिए पहुंचा। परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटा पहले 11 बजे वीक्षक प्रवेशपत्र, आधार कार्ड व आयोग के उपस्थिति पत्रक से जांच कर रहे थे।

इसी क्रम में संतोष कुमार के प्रवेशपत्र व आधार कार्ड की जांच की गई। आयोग के उपस्थिति पत्रक से मिलान करने पर भिन्न पाया गया। इसके बाद उसके कागजात की जांच की गई। प्रवेशपत्र व आधार कार्ड भी फर्जी मिला।