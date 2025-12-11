Supaul News: सदर अस्पताल के SNCU से गायब हुआ नवजात; व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, सीसीटीवी खंगाल रहा अस्पताल प्रशासन

जागरण संवाददाता, सुपौल। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट यानि एसएनसीयू से बुधवार को एक नवजात गायब हो गया। नवजात के गायब होने की खबर लगते ही अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। गायब नवजात निर्मली अनुमंडल के पिपराही, वार्ड नंबर 13 की रहने वाली फूल कुमारी देवी का है।

फूल कुमारी ने बताया कि 07 अगस्त को निर्मली अस्पताल में पुत्र पैदा हुआ, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसी दिन सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बच्चे को भर्ती किया गया। आज लगभग दस बजे दिन में दूध पिलाने के लिए बाहर लाया और दूध पिलाकर पुन: एसएनसीयू में उसे रख दिया गया। कुछ देर के बाद जब बच्चा को देखने के लिए गया तो बच्चा गायब था।

इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एसएनसीयू से नवजात को उसकी नानी दूध पिलाने के लिए बाहर ले गई थी, लेकिन जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उससे पता चलता है कि वह नवजात को वापस लेकर नहीं आई। इधर नवजात की नानी अंधरामठ थाना के जरौली गांव की बिजली देवी ने कहा कि एसएनसीयू से मेरी बेटी का नाम एनाउंस किया गया। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाहर लेकर आई। दूध पिला पुन: उसे एसएनसीयू में रख आई।