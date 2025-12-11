Language
    Supaul News: सदर अस्पताल के SNCU से गायब हुआ नवजात; व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, सीसीटीवी खंगाल रहा अस्पताल प्रशासन

    By Brahmanand Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    सुपौल के सदर अस्पताल के एसएनसीयू से एक नवजात शिशु गायब हो गया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ...और पढ़ें

    सदर अस्पताल के एसएनसीयू से गायब हुआ नवजात। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, सुपौल। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट यानि एसएनसीयू से बुधवार को एक नवजात गायब हो गया। नवजात के गायब होने की खबर लगते ही अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। गायब नवजात निर्मली अनुमंडल के पिपराही, वार्ड नंबर 13 की रहने वाली फूल कुमारी देवी का है।

    फूल कुमारी ने बताया कि 07 अगस्त को निर्मली अस्पताल में पुत्र पैदा हुआ, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसी दिन सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बच्चे को भर्ती किया गया। आज लगभग दस बजे दिन में दूध पिलाने के लिए बाहर लाया और दूध पिलाकर पुन: एसएनसीयू में उसे रख दिया गया। कुछ देर के बाद जब बच्चा को देखने के लिए गया तो बच्चा गायब था।

    इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एसएनसीयू से नवजात को उसकी नानी दूध पिलाने के लिए बाहर ले गई थी, लेकिन जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उससे पता चलता है कि वह नवजात को वापस लेकर नहीं आई। इधर नवजात की नानी अंधरामठ थाना के जरौली गांव की बिजली देवी ने कहा कि एसएनसीयू से मेरी बेटी का नाम एनाउंस किया गया। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाहर लेकर आई। दूध पिला पुन: उसे एसएनसीयू में रख आई।

    उसने कहा कि मैं अपने ही बच्चे को कैसे गायब कर सकती हूं। सबसे बड़ी बात है कि एसएनसीयू के बाहर जिस कमरे में प्रसूता द्वारा नवजात को दूध पिलाया जाता है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऐसे में एसएनसीयू में लगे सीसीटीवी के कैमरे को खंगाला जा रहा है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। बच्चे के गायब होने को लेकर अस्पताल परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही है।