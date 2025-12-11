Language
    बिहार में 25 चीनी मिल स्थापना का लक्ष्य, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले 'सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का किया जा रहा प्रयास'

    By Deepak Sharan Verma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    बिहार सरकार ने राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का भी प्रयास ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य में 25 चीनी मिल स्थापना का है लक्ष्य: दिलीप जायसवाल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने स्थानीय भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में 25 चीनी मिल स्थापित करने का लक्ष्य है जो प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

    इसके लिए जिस क्षेत्र में गन्ना की पैदावार होती है उस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है। प्राथमिकता के आधार पर मिल प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सेमी कंडेक्टर प्लांट लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य में उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में पचास लाख करोड़ निवेश की योजना है, जिससे उद्योग की स्थापना और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

    केवल बड़े उद्योग पर फोकस नहीं किया जा रहा है बल्कि घर - घर उद्योग और हर हाथ को काम देने के सपने को साकार किया जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। स्वदेशी और घरेलू उद्योग को सरकार की तरफ से मदद की जाएगी।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फिर एक बार राज्य की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत से राज्य की बागडोर सौंपी है।एनडीए की सरकार विकसित बिहार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। अपराध मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार इसी सपने के साथ आगे बढ़ रहा है।

    इस चुनाव में विपक्षी दलों ने जो भ्रम जाल फैलाया था उसके बावजूद इस तरह का बहुमत मिला और जनता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व और गारंटी पर भरोसा किया है।

    उन्होंने कहा कि मतदाताओं का ह्रदय से आभार है। जिले में भागलपुर और कोसी, पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई है। आगे और भी एक जुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया।

    डबल इंजन की सरकार एक बार फिर राज्य के विकास में लग गई है। कानून का राज्य स्थापित किया जाएगा। राज्य को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है।

    कृषि आधारित उद्योग के विकास पर बल दिया जा रहा है। इस मौके पर सदर विधायक विजय खेमका, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सिंह और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।