Weather Update: भागलपुर बना बिहार का सबसे ठंडा क्षेत्र, 7 डिग्री के नीचे लुढ़का पारा
भागलपुर जिले का सबौर प्रखंड बिहार का सबसे ठंडा क्षेत्र (Bihar Coldest Area) बन गया है, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10 किमी/ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले का सबौर प्रखंड बिहार का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। शनिवार को यहां का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता 95 प्रतिशत रही। जिले में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली पछुआ हवा और कोहरे ने शाम ढलते ही शीतलहर जैसी स्थिति पैदा कर दी।
हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने अलाव जलाने को मजबूर कर दिया। शाम होते ही घने कोहरे ने शहर और ग्रामीण इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। इससे दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई, जनजीवन प्रभावित हो गया। सबौर मौसम विभाग की मानें तो तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है।
बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को परेशानी
अचानक बढ़ी ठंड से बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों को अधिक परेशानी हुई। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से निकल रहे थे। चौक-चौराहों पर अलाव जलते दिखे, जहां लोग ठंड से बचने के लिए हाथ तापते रहे।
शाम ढलते ही हवा की रफ्तार बढ़ने से ठंड का असर और तीखा हो गया है। खुले इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि बाजारों में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखी। बाइक सवार और पैदल चलने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल हो गया। सुबह और देर रात के समय कोहरे का असर अधिक रहने की संभावना है।
धूप देगी थोड़ी राहत, पर ठंड रहेगी बरकरार
मौसम विज्ञानियों के अनुसार दिन में धूप निकलने से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवा और कोहरे के कारण ठंड का असर बना रहेगा। लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।
कुल मिलाकर, भागलपुर इन दिनों ठंड, कोहरा और तेज पछुआ के त्रिकोण में फंसा हुआ है। जहां अलाव की आंच और धूप की हल्की किरणें ही फिलहाल राहत की उम्मीद बनकर सामने आ रही हैं।
