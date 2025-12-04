Language
    LNMU ने फिर दोहराई वही गलती, लड़कों का 1 KM तो लड़कियों का 40 KM दूर बना दिया परीक्षा केंद्र

    By Khalid Tanveer Edited By: Yogesh Sahu
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    बेगूसराय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा महिला कॉलेज की छात्राओं को परीक्षा के लिए शहर से 40 किलोमीटर दूर भेजा गया है, जबकि अन्य कॉलेजों क ...और पढ़ें

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से ली जा रही स्नातक-4 परीक्षा में बैठने वाली छात्राओं के लिए दूर बनाया सेंटर।

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। सरकार लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर रहती है। परंतु, उनके कुछ कारिंदे ऐसा काम करते हैं कि सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगते हैं।

    पिछले कई वर्षों से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा भी बेगूसराय के इकलौते महिला कालेज की छात्राओं के साथ कुछ ऐसा ही व्यावहार अपना रहा है, जिससे छात्राओं के अभिभावक सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

    हालांकि, इसी वर्ष मार्च में इसकी शिकायत किए जाने पर कुलपति ने आश्वस्त किया था कि महिला कालेज की छात्राओं की परीक्षा शहर में ही किसी सेंटर पर ली जाएगी।

    परंतु, दस दिसंबर से होने वाली स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए भी यहां की छात्राओं को शहर से बहुत दूर मंझौल भेज दिया गया है।

    पति हैं सरकारी कर्मी, कैसे बार-बार लेंगे छुट्टी

    महिला कालेज में परीक्षा की जानकारी प्राप्त करने पहुंची एस कमाल के कुरहा गांव निवासी अनुराधा कुमारी बताती हैं कि दस से उनकी परीक्षा मंझौल कालेज में होगी। उनके पति सरकारी कर्मी हैं।

    कभी प्रथम तो कभी द्वितीय शिफ्ट में उनकी परीक्षा होगी। ऐसे में उन्हें पहुंचाने और लाने के लिए उनके पति बार-बार छुट्टी कैसे ले पाएंगे। बहुत मुश्किल हो गई है।

    हालांकि, देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जयंती पर कालेज बंद था, जिस कारण उन्हें बिना जानकारी लिए ही बैरंग लौट जाना पड़ा। वहीं, एक दूसरी छात्रा ने बताया कि जीडी कालेज, एसबीएसएस कालेज और एमाअरजेडी कालेज शहर में है।

    मगर इन तीनों कालेजों के छात्र परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र शहर में ही बनाया गया है। बस महिला कालेज की लड़कियों को इतना दूर भेज दिया गया है।

    उनके घर से मंझौल की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है। इस ठंड में सुबह-सुबह कैसे लंबी यात्रा करके वहां जाएंगे, यही मुश्किल लग रहा है।

    क्या है पूरा मामला

    दस से 24 दिसंबर तक एलएनएमयू दरभंगा द्वारा स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इसके लिए जिला में आठ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

    शहर के जीडी कालेज के परीक्षार्थियों का महिला कालेज, एसबीएसएस कालेज के परीक्षार्थियों का एमआरजेडी कालेज एवं एमआरजेडी कालेज के परीक्षार्थिायों का जीडी कालेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

    इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रीकृष्ण महिला कालेज की छात्राओं का आरसीएस कालेज मंझौल परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। वहीं, मंझौल कालेज के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र एसबीएसएस कालेज बेगूसराय बनाया गया है।

    इसी प्रकार आरबीएस कालेज तेयाय का आरसीएसएस कालेज बीहट, आरसीएसएस कालेज बीहट का एपीएसएम कालेज बरौनी, एपीएसएम कालेज बरौनी के विद्यार्थियों का आरबीएस कालेज तेयाय में परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

    शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई

    एसके महिला कालेज के प्राचार्य प्रो. विमल कुमार से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे लगातार इस मुद्दे को परीक्षा नियंत्रक के समक्ष उठाते रहे हैं। मगर उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। यह हमारे हाथ में नहीं है, जब भी होगा विवि स्तर से ही सेंटर में बदलाव कराया जा सकता है।

    वीसी ने जानकारी मिलने पर दिलाया था तब्दीली का भरोसा

    दैनिक जागरण द्वारा पिछली परीक्षाओं में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। मार्च में जब इस संदर्भ में वीसी डा. संजय चौधरी से फाेन पर बात की गई तो उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा था कि यह विषय उनकी जानकारी में नहीं था।

    उन्होंने तब कहा था कि आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है तो इसमें तुरंत सुधार के लिए परीक्षा नियंत्रक को बोल देते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने भी कहा था कि यह गलती हुई है, इसमें सुधार कर दिया जाएगा। मगर एक बार फिर से वही गलती दोहरा दी गई है।

