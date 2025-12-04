दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने वाले 52 में से 37 शिक्षक टिहरी में कार्यरत, विभागीय जांच में सामने आया 'खेल'

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में दिव्यांगता प्रमाण पत्र का दुरुपयोग कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों का मामला गंभीर होता जा रहा है। शिक्षा विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसे 52 एलटी व प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों में सबसे अधिक 37 टिहरी जनपद में कार्यरत हैं। इसके अलावा देहरादून में सात, हरिद्वार व पौड़ी में तीन-तीन और उत्तरकाशी जिले में दो शिक्षक शामिल हैं।

इनमें से पांच शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि छह लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। बताया गया कि सभी आरोपित शिक्षक वर्ष 1987 से 2019 पूर्व के मध्य राजकीय सेवा में आए और नियुक्ति के दौरान उन्होंने कथित रूप से गलत दिवंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त की।