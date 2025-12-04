सहायक अध्यापक भर्ती में आपत्तियों के बाद जोड़े गए 545 के नाम, 30 दिसंबर तक कार्यभार ग्रहण

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में लंबित पदों को भरने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए जारी की गई सूची में अभ्यर्थियों की आपत्तियों और दावों के आधार पर 545 और अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है।

इस भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को महत्वपूर्ण आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि चयनित न्यूनतम कटआफ से अधिक अंक हासिल करने वाले वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले याचिकाएं दाखिल की थीं, उन्हें नियुक्ति दी जाए।

न्यायालय के इस निर्देश के अनुरूप शासन ने भर्ती प्रक्रिया को पुनर्गठित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को सूची में सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू की। शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को सभी याचिकाकर्ताओं को चयन में शामिल करने के लिए परिषद को निर्देश जारी किए।

इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अक्तूबर को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची सार्वजनिक की थी। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने याचिका तो दायर की थी, किंतु उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने इन अभ्यर्थियों से 12 नवंबर तक प्रमाणों के साथ आनलाइन प्रत्यावेदन मांगे थे।