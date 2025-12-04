ई-रिक्शा चालक की सूझबूझ से बची किशोरी, बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर देने वाली थी जान
बेगूसराय में एक ई-रिक्शा चालक की सतर्कता से एक किशोरी की जान बच गई। मानसिक तनाव से जूझ रही किशोरी आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकली थी। ई-रिक्शा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भगवानपुर (बेगूसराय)। मानसिक तनाव से जूझ रही प्रखंड क्षेत्र के मोख्तियारपुर पंचायत की एक किशोरी की जान एक ई-रिक्शा चालक की सतर्कता से बच गई। दो दिन में दूसरी बार किशोरी खुदकुशी के इरादे से घर से निकली थी।
पहले दिन रेलकर्मियों की तत्परता से उसे तेघड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया था, जबकि दूसरे दिन अतरुआ-तेघड़ा पथ पर ई-रिक्शा चालक कमाल हसन की समझदारी ने उसकी जिंदगी बचा ली।
नॉर्मल नहीं लग रहा था किशोरी का व्यवहार
मिली जानकारी के अनुसार, कमाल हसन की ई-रिक्शा में सवार किशोरी का व्यवहार सामान्य नहीं था। बातचीत के दौरान वह सवालों का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी, जिस पर ई रिक्शा चालक को संदेह हुआ।
इसी दौरान रिक्शा में सवार एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका ने भी उसकी मानसिक स्थिति भांपते हुए उसे शांत रहने और घर लौटने की सलाह दी, लेकिन स्कूल जाने की जल्दी में वह राष्ट्रीय उच्च पथ पर उतर गईं।
बच्ची से लगातार बातचीत करते रहे हसन
इसके बाद कमाल हसन लगातार बच्ची से बातचीत करते रहे और उसे विश्वास में लिया। धीरे-धीरे किशोरी ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि वह अत्यधिक मानसिक तनाव में है और आत्महत्या के इरादे से तेघड़ा रेलवे स्टेशन जा रही थी।
स्थिति की गंभीरता समझते हुए कमाल हसन उसे सीधे घर ले गए। उधर, बच्ची के स्वजन तीन दिनों से उसे सहेली के घर बता रहे थे और उसकी तलाश में परेशान थे।
ई-रिक्शा चालक की मानवता और तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई और बच्ची सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने इस नेक पहल के लिए चालक कमाल हसन की सराहना की है।
यह भी पढ़ें- ट्यूशन जा रही नाबालिग छात्रा का कट्टा दिखाकर अपहरण, जबरन मांग में सिंदूर डालकर वीडियो किया वायरल
यह भी पढ़ें- एक ही दुपट्टे से नाबालिग प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, लड़की के कमरे में पंखे से लटका मिला शव
यह भी पढ़ें- Munger News: नाबालिग के साथ गैंगरेप के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।