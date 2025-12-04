ई-रिक्शा चालक की सूझबूझ से बची किशोरी, बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर देने वाली थी जान

संवाद सूत्र, भगवानपुर (बेगूसराय)। मानसिक तनाव से जूझ रही प्रखंड क्षेत्र के मोख्तियारपुर पंचायत की एक किशोरी की जान एक ई-रिक्शा चालक की सतर्कता से बच गई। दो दिन में दूसरी बार किशोरी खुदकुशी के इरादे से घर से निकली थी।

पहले दिन रेलकर्मियों की तत्परता से उसे तेघड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया था, जबकि दूसरे दिन अतरुआ-तेघड़ा पथ पर ई-रिक्शा चालक कमाल हसन की समझदारी ने उसकी जिंदगी बचा ली। नॉर्मल नहीं लग रहा था किशोरी का व्यवहार मिली जानकारी के अनुसार, कमाल हसन की ई-रिक्शा में सवार किशोरी का व्यवहार सामान्य नहीं था। बातचीत के दौरान वह सवालों का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी, जिस पर ई रिक्शा चालक को संदेह हुआ।