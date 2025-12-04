ट्यूशन जा रही नाबालिग छात्रा का कट्टा दिखाकर अपहरण, जबरन सिंदूर डाल वीडियो किया वायरल

संवाद सहयोगी, हिलसा। हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा को आधे दर्जन बदमाशों ने दिनदहाड़े देसी कट्टा दिखाकर अगवा कर लिया। जिसके बाद एक नाबालिग किशोर लड़की की मांग में जबरन सिंदूर डालकर उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।

स्वजन के अनुसार बुधवार सुबह करीब 7 बजे पीड़ित छात्रा सूर्य मंदिर तालाब के पास स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर उसे जबरन उठा लिया और मांग में सिंदूर डालकर वीडियो बनाया और इसे जानबूझकर वायरल कर दिया।

आवेदन के आधार पर कार्रवाई शुरू स्वजन ने थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। स्वजन ने तुरंत थाने में आवेदन देकर सभी बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी लेने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक को फोन किया गया, मगर कॉल रिसीव नहीं हो सका।