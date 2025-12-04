Language
    ट्यूशन जा रही नाबालिग छात्रा का कट्टा दिखाकर अपहरण, जबरन सिंदूर डाल वीडियो किया वायरल

    By Sushil Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    हिलसा में एक नाबालिग छात्रा का ट्यूशन जाते समय अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने छात्रा को देसी कट्टा दिखाकर अगवा किया और जबरन उसकी मांग में सिंदूर डालकर ...और पढ़ें

    कट्टा दिखाकर अपहरण

    संवाद सहयोगी, हिलसा। हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा को आधे दर्जन बदमाशों ने दिनदहाड़े देसी कट्टा दिखाकर अगवा कर लिया। जिसके बाद एक नाबालिग किशोर लड़की की मांग में जबरन सिंदूर डालकर उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। 

    स्वजन के अनुसार बुधवार सुबह करीब 7 बजे पीड़ित छात्रा सूर्य मंदिर तालाब के पास स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर उसे जबरन उठा लिया और मांग में सिंदूर डालकर वीडियो बनाया और इसे जानबूझकर वायरल कर दिया। 

    आवेदन के आधार पर कार्रवाई शुरू 

    स्वजन ने थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। स्वजन ने तुरंत थाने में आवेदन देकर सभी बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी लेने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक को फोन किया गया, मगर कॉल रिसीव नहीं हो सका। 

    वहीं थाना के सरकारी नंबर पर संपर्क करने पर प्रभारी थानाध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने बताया कि स्वजन द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है।