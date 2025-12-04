Language
    एक ही दुपट्टे से नाबालिग प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, लड़की के कमरे में पंखे से लटका मिला शव

    By Zakir Ali Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    बिहार के सारण जिले के मोती छपरा गांव में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव एक कमरे में पंखे से लटके मिले। ग्रामीणों ...और पढ़ें

    नाबालिग प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी

    जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार के सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती छपरा गांव में बुधवार की रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही कमरे में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 

    दोनों की उम्र करीब 15 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना की जानकारी देर शाम करीब गांव वालों को मिली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    आस-पास है दोनों के घर

    मृतक युवक की पहचान जलालपुर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जो अपने बड़े भाई और पिता के साथ ननिहाल मोती छपरा गांव में रह रहा था। 

    वहीं मृतका की पहचान जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। जो हाई स्कूल की छात्रा बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के घर पास-पास थे और आपस में प्रेम संबंध था, जिसकी भनक परिवार वालों को नहीं थी।

    दुपट्टे से लटके दोनों

    ग्रामीणों के अनुसार, घटना के समय दोनों के स्वजन घर पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान प्रेमी चुपचाप प्रेमिका के घर पहुंच गया। शाम के समय जब प्रेमिका के वृद्ध दादा खेत से लौटे और काफी देर तक पोती के बाहर न आने पर उन्होंने दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। 

    कमरे की छत से लगे पंखे में दुपट्टा के सहारे दोनों के शव एक साथ झूल रहे थे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को नीचे उतारा।

    घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ समय के लिए लोग असमंजस में रहे और शुरुआती क्षणों में किसी को कुछ समझ मे नही आया लेकिन बाद में समझदारी दिखाते हुए सहाजितपुर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। 

    मुंबई में मजदूरी करता है पिता

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों का पंचनामा करते हुए दो चौकीदारों के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।

    ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के पिता मुंबई में बर्तन उद्योग में मजदूरी करते हैं, जबकि उसकी मां किसी वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गई हुई थी। 

    गुजरात से लौटा था वापस

    इधर मृतक के पिता गणपत महतो ने बताया कि उनका पुत्र कुछ समय पहले गुजरात गया था और हाल ही में वापस लौटा था। दोनों के बीच किसी प्रेम संबंध की जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई थी, जिससे यह घटना सभी के लिए चौंकाने वाली बन गई।

    इस दुखद घटना से पूरे मोती छपरा गांव में मातमी माहौल है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी कम उम्र में दोनों ने इतना बड़ा और खौफनाक कदम क्यों उठा लिया। पुलिस हर पहलू से मामले की तहकीकात कर रही है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।