शादी के एक सप्ताह बाद ही दुल्हन नगदी-जेवर ले भागी, स्वजन भी फरार... बिचौलिये का भी मोबाइल बंद
बागपत के एक गांव में शादी के एक हफ्ते बाद दुल्हन नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने बताया कि शादी 21 अक्टूबर 2025 को हुई थी और दुल्हन 50 हजार ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की पत्नी शादी के एक सप्ताह बाद ही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति उसके मकान पर पहुंचा तो दुल्हन समेत उसके स्वजन फरार मिले। फरार पत्नी की तलाश में पति इधर उधर भटक रहा है।
क्षेत्र के एक गांव के युवक ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली के मजनू का टीला निवासी एक युवती से 21 अक्टूबर 25 को हुई थी। आरोप है कि शादी की एवज में गांव के ही एक व्यक्ति ने दो लाख रुपये लिए थे। सन्नी ने बताया कि शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन उसके मकान पर ललियाना में आ गई। एक सप्ताह तक उसकी पत्नी घर पर रही। उसके बाद पत्नी का भाई, मां और बहन उसे लेने ललियाना आए और हंसी खुशी उसे अपने साथ ले गए।
पीड़ित का आरोप है कि दुल्हन अपने साथ पचास हजार रुपये की नगदी और सोने-चांदी के जेवर भी ले गई। दुल्हन के जाने के बाद जब पीड़ित स्वजन ने मकान में रखी नगदी और जेवर देखे तो वे गायब मिले। जानकारी मिलने पर वे तभी दुल्हन के घर मजनूं का टीला दिल्ली पहुंचे तो उन्हें न तो दुल्हन मिली और न ही उसके स्वजन ही मिले। पड़ोसियों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि वह परिवार किराए पर रहता था, जो अब वहां से चले गए हैं। पीड़ित और उसके स्वजन में हड़कंप मच गया है। अब वे लगातार उसकी तलाश में लगे हैं, लेकिन कोई जानकारी नही मिल पा रही है। थाना प्रभारी अतर सिंह का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।
बिचौलिए भी मोबाइल बंद कर लापता
पीड़ित ने बताया कि दुल्हन के गायब होने के बाद से बिचौलिया भी अपने मकान से गायब हो गया है जिसका मोबाइल भी बंद आ रहा है।
अब दहेज का मुकदमा न कर दे दुल्हन
शादी के एक सप्ताह बाद ही नगदी और जेवरात लेकर फरार हुई दुल्हन को पीड़ित ढूंढ तो रहे हैं, साथ ही उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि कही दुल्हन उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा न कायम करा दे।
