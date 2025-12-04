Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी के एक सप्ताह बाद ही दुल्हन नगदी-जेवर ले भागी, स्वजन भी फरार... बिचौलिये का भी मोबाइल बंद

    By Ashu Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    बागपत के एक गांव में शादी के एक हफ्ते बाद दुल्हन नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने बताया कि शादी 21 अक्टूबर 2025 को हुई थी और दुल्हन 50 हजार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की पत्नी शादी के एक सप्ताह बाद ही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की पत्नी शादी के एक सप्ताह बाद ही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति उसके मकान पर पहुंचा तो दुल्हन समेत उसके स्वजन फरार मिले। फरार पत्नी की तलाश में पति इधर उधर भटक रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के एक गांव के युवक ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली के मजनू का टीला निवासी एक युवती से 21 अक्टूबर 25 को हुई थी। आरोप है कि शादी की एवज में गांव के ही एक व्यक्ति ने दो लाख रुपये लिए थे। सन्नी ने बताया कि शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन उसके मकान पर ललियाना में आ गई। एक सप्ताह तक उसकी पत्नी घर पर रही। उसके बाद पत्नी का भाई, मां और बहन उसे लेने ललियाना आए और हंसी खुशी उसे अपने साथ ले गए।

    पीड़ित का आरोप है कि दुल्हन अपने साथ पचास हजार रुपये की नगदी और सोने-चांदी के जेवर भी ले गई। दुल्हन के जाने के बाद जब पीड़ित स्वजन ने मकान में रखी नगदी और जेवर देखे तो वे गायब मिले। जानकारी मिलने पर वे तभी दुल्हन के घर मजनूं का टीला दिल्ली पहुंचे तो उन्हें न तो दुल्हन मिली और न ही उसके स्वजन ही मिले। पड़ोसियों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि वह परिवार किराए पर रहता था, जो अब वहां से चले गए हैं। पीड़ित और उसके स्वजन में हड़कंप मच गया है। अब वे लगातार उसकी तलाश में लगे हैं, लेकिन कोई जानकारी नही मिल पा रही है। थाना प्रभारी अतर सिंह का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।

    बिचौलिए भी मोबाइल बंद कर लापता
    पीड़ित ने बताया कि दुल्हन के गायब होने के बाद से बिचौलिया भी अपने मकान से गायब हो गया है जिसका मोबाइल भी बंद आ रहा है।

    अब दहेज का मुकदमा न कर दे दुल्हन
    शादी के एक सप्ताह बाद ही नगदी और जेवरात लेकर फरार हुई दुल्हन को पीड़ित ढूंढ तो रहे हैं, साथ ही उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि कही दुल्हन उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा न कायम करा दे।