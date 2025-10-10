Language
    Bihar Politics: पिता के हाथ में तीर, वोटिंग से पहले बेटे ने पकड़ लिया लालटेन; दिलचस्प हुआ चुनाव

    By Bijendra Kumar Rajbandhu Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद का दामन थाम लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सदस्यता ग्रहण की। बेलहर विधानसभा क्षेत्र में चाणक्य की उम्मीदवारी की चर्चा है। गिरिधारी यादव ने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं, बेटा स्वतंत्र है। राजद जिलाध्यक्ष ने तेजस्वी को भविष्य बताया।

    बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की सरगर्मी के बीच दल-बदल का सिलसिला तेज हो गया है। पूर्णिया के पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा के राजद में शामिल होने के बाद अब बांका के जदयू सांसद गिरिधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन ने भी राजद का दामन थाम लिया है।

    चाणक्य प्रकाश ने लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने गुरुवार की संध्या पटना स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद शुक्रवार को राजद की सदस्यता ग्रहण की।

    बेलहर विधानसभा बांका जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। यहां लगभग 3.60 लाख मतदाता हैं। यादव बहुल यह इलाका हमेशा से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक रामदेव यादव को जदयू के मनोज यादव से लगभग ढाई हजार मतों से हराया था।

    इस बार रामदेव यादव का टिकट कटने और उनकी जगह चाणक्य के मैदान में उतरने की चर्चा ने सियासत को गर्मा दिया है। यहां से सांसद गिरिधारी यादव दो बार जदयू के विधायक रहे हैं। इसी दल से एक बार जर्नादन मांझी बने। वर्तमान में जदयू से मनोज यादव विधायक हैं। इसके पहले गिरिधारी के सांसद बनने के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में राजद से रामदेव यादव की जीत हुई थी।

    मैं नीतीश के साथ, बेटा स्वतंत्र है: गिरिधारी

    चर्चा है कि चाणक्य पहले जदयू से टिकट चाह रहे थे। बात नहीं बनने पर राजद का रास्ता चुना। पुत्र के राजद के लड़ने के सवाल पर जदयू सांसद गिरिधारी यादव ने कहा कि वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। मेरी आस्था एनडीए के साथ है। बेटा युवा है, उसकी अपनी सोच व स्वतंत्र विचार है।

    इस संदर्भ में राजद जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने कहा कि राज्य के भविष्य तेजस्वी यादव हैं। लालटेन जिनके हाथ में होगा वह उन्हें चुनाव में जीताने का काम करेंगे।

    चाणक्य प्रकाश रंजन का परिचय

    • इंटर- डीपीएस आरकेपुरम, दिल्ली
    • अर्थशास्त्र ऑनर्स- दिल्ली विश्वविद्यालय
    • मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लंदन

