Bihar Politics: पिता के हाथ में तीर, वोटिंग से पहले बेटे ने पकड़ लिया लालटेन; दिलचस्प हुआ चुनाव

बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की सरगर्मी के बीच दल-बदल का सिलसिला तेज हो गया है। पूर्णिया के पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा के राजद में शामिल होने के बाद अब बांका के जदयू सांसद गिरिधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन ने भी राजद का दामन थाम लिया है।

चाणक्य प्रकाश ने लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने गुरुवार की संध्या पटना स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद शुक्रवार को राजद की सदस्यता ग्रहण की। बेलहर विधानसभा बांका जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। यहां लगभग 3.60 लाख मतदाता हैं। यादव बहुल यह इलाका हमेशा से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक रामदेव यादव को जदयू के मनोज यादव से लगभग ढाई हजार मतों से हराया था।

इस बार रामदेव यादव का टिकट कटने और उनकी जगह चाणक्य के मैदान में उतरने की चर्चा ने सियासत को गर्मा दिया है। यहां से सांसद गिरिधारी यादव दो बार जदयू के विधायक रहे हैं। इसी दल से एक बार जर्नादन मांझी बने। वर्तमान में जदयू से मनोज यादव विधायक हैं। इसके पहले गिरिधारी के सांसद बनने के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में राजद से रामदेव यादव की जीत हुई थी।