Bihar Politics: तेजस्वी ने बना लिया मन, अब RJD को चाहिए इतनी सीटें; कौन मानेगा और कौन नाराज होगा?

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा पेच सुलझाने की कवायद तेज हो गई है। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में सहयोगी दलों की अनौपचारिक बैठक बुलाई। जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बैठक में भाग लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक का मकसद सीटों के बंटवारे पर जारी असहमति को दूर करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना था। सूत्रों के मुताबिक, राजद ने अपने लिए 135 से ज्यादा सीटों की दावेदारी बरकरार रखी है। कांग्रेस, वीआईवी के साथ ही वाम दलों को भी सीटों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जा रहा है। सभी दलों से कहा गया है कि वे अपने प्रदर्शन और जनाधार के हिसाब से सीटों का आकलन कर प्राथमिकता तय करें।

सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने बैठक में कहा कि 2025 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की दिशा बदलने का अवसर है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि मीडिया में बयानबाजी से बचें और बातचीत को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं।