Bihar Politics: 1 दिन में 2 सियासी 'खेल', पारस और नीतीश को लगा झटका; भाजपा और राजद को हुआ फायदा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के पहले गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेश कुमार उर्फ शक्ति पासवान ने के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

इस क्रम में राष्ट्रीय लोजपा के औरंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष हरिओम पासवान और कुम्हरार के प्रदीप पासवान ने भी भाजपा की सदस्यता की सदस्यता ग्रहण की।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि आप सभी के आने से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने पार्टी में आने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में आप सभी एनडीए को और मजबूत करने के लिए काम करें।

जदयू अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पाला बदल हो गए राजद के

दूसरी ओर, पाला बदल की कड़ी में एक नाम लक्ष्मेश्वर राय का भी है, जो गुरुवार को जदयू छोड़ राजद के हो गए। जदयू में वे अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रदेश प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।