Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: 1 दिन में 2 सियासी 'खेल', पारस और नीतीश को लगा झटका; भाजपा और राजद को हुआ फायदा

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश महासचिव सुरेश पासवान भाजपा में शामिल हो गए। जदयू के अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर राय ने राजद का दामन थामा, उन्होंने जदयू पर सामाजिक न्याय से भटकने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नए सदस्यों का स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के पहले गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेश कुमार उर्फ शक्ति पासवान ने के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

    इस क्रम में राष्ट्रीय लोजपा के औरंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष हरिओम पासवान और कुम्हरार के प्रदीप पासवान ने भी भाजपा की सदस्यता की सदस्यता ग्रहण की।

    बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया।

    उन्होंने कहा कि आप सभी के आने से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने पार्टी में आने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में आप सभी एनडीए को और मजबूत करने के लिए काम करें।

    जदयू अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पाला बदल हो गए राजद के

    दूसरी ओर, पाला बदल की कड़ी में एक नाम लक्ष्मेश्वर राय का भी है, जो गुरुवार को जदयू छोड़ राजद के हो गए। जदयू में वे अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रदेश प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए घर में आकर लक्ष्मेश्वर ने पुराने घर को कबाड़ करार दिया। आरोप लगाया कि जदयू सामाजिक न्याय की धारा से भटक गया है और अति-पिछड़ों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। जदयू के अंदर लोकतंत्र व लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और कार्यकर्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि पार्टी वैसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अति-पिछड़ों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। राजद की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे।