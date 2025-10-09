Bihar Politics: सम्राट के भाई लड़ेंगे चुनाव, इस सीट से ठोकी ताल; जदयू के सीटिंग MLA की बढ़ेगी टेंशन!

Language
    By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। रोहित जदयू से टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं, जिससे वर्तमान विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

    संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर सियासी माहौल गर्म है। यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बड़े भाई व पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे ई. रोहित चौधरी ने चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। 15 अक्टूबर को वह नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। इसके लिए बकायदा उन्होंने खुद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है।

    उन्होंने तारापुर विस क्षेत्र की जनता से नामांकन में पहुंचकर आशीर्वाद देने की अपील की है। इनके पाेस्ट के बाद मुंगेर जिले से लेकर राजधानी तक खलबली मच गई है।

    तारापुर से वर्तमान में राजीव कुमार सिंह जदयू से विधायक हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम के बड़े भाई का चुनावी मैदान में उतरना चर्चा का विषय बन गया है।

    जागरण से हुई बातचीत में ई. रोहित ने बताया कि वह जदयू से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 99 प्रतिशत जदयू से टिकट मिलने की संभावना है। इसका निर्णय शुक्रवार को होगा। रोहित चौधरी इधर कुछ माह से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं।

    अब कयास लगाया जा रहा है कि अगर रोहित को जदयू उम्मीदवार बनाती है तो वर्तमान विधायक का पत्ता कटना तय है। बता दें कि रोहित चौधरी पूर्व में भी खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं।

