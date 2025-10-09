Bihar Politics: सम्राट के भाई लड़ेंगे चुनाव, इस सीट से ठोकी ताल; जदयू के सीटिंग MLA की बढ़ेगी टेंशन!

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर सियासी माहौल गर्म है। यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बड़े भाई व पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे ई. रोहित चौधरी ने चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। 15 अक्टूबर को वह नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। इसके लिए बकायदा उन्होंने खुद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है।

उन्होंने तारापुर विस क्षेत्र की जनता से नामांकन में पहुंचकर आशीर्वाद देने की अपील की है। इनके पाेस्ट के बाद मुंगेर जिले से लेकर राजधानी तक खलबली मच गई है। तारापुर से वर्तमान में राजीव कुमार सिंह जदयू से विधायक हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम के बड़े भाई का चुनावी मैदान में उतरना चर्चा का विषय बन गया है। जागरण से हुई बातचीत में ई. रोहित ने बताया कि वह जदयू से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 99 प्रतिशत जदयू से टिकट मिलने की संभावना है। इसका निर्णय शुक्रवार को होगा। रोहित चौधरी इधर कुछ माह से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं।