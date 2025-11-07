Language
    Bihar Politics: 'कांग्रेस की कनपट्टी पर राजद ने सटाया कट्टा और फिर...', औरंगाबाद में गरजे प्रधानमंत्री मोदी

    By Sanoj PandeyEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    औरंगाबाद में पीएम मोदी ने राजद पर कांग्रेस के अनुसूचित समाज के अध्यक्ष को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजद युवाओं को नौकरी की जगह रंगदारी सिखा रहा है। मोदी ने पहले चरण के मतदान में भारी वोटिंग पर एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और किसानों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए एनडीए को जिताने का आह्वान किया।

    'कांग्रेस की कनपट्टी पर राजद ने सटाया कट्टा और फिर...', औरंगाबाद में गरजे प्रधानमंत्री मोदी

    सनोज पांडेय, औरंगाबाद। औरंगाबाद के देव मोड़ पर शुक्रवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि कांग्रेस के अनुसूचित समाज के प्रदेश अध्यक्ष को राजद ने अपमानित किया है। जंगलराज वालों के पास हर वो चीज है जिससे यहां के लोगों को खतरा है।

    पीएम मोदी ने कहा कि राजद नेताओं को जहां मौका मिलता है वे कांग्रेस को अपमानित करने से बाज नहीं आते। कांग्रेस की कनपट्टी पर राजद ने कट्टा सटाया और फिर अपने नेता को मुख्यमंत्री (उम्मीदवार) घोषित कराया। कांग्रेस को वही सीटें दीं जो दो दशक से राजद नहीं जीत पाई है।

    मोदी ने कहा कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। पीएम ने भीड़ से पूछा कि अपनों को धोखा देने वाले आपके हो सकते हैं। राजद के लोग युवाओं को नौकरी देने की बजाए अभी से रंगदार बनाने में लग गए हैं। कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी की पढ़ाई पढ़ाने लगे हैं।

    मोदी ने आगे कहा कि जंगलराज वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे हैं। ये नौकरी क्या देंगे आप सोच सकते हैं। भीड़ से पूछा- बिहार को कट्टा सरकार चाहिए क्या, आवाज आई नहीं।

    पहले चरण के मतदान में हुई बंपर वोटिंग पर पीएम ने कहा कि अभी से ही पराजय का कारण ढूंढने में राजद-कांग्रेस के लोग लग गए हैं। इस बार बिहार में एनडीए की अब तक सबसे बड़ी जीत होगी।

    मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना एनडीए जानती है। पहले नगर निकाय व पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, फिर नौकरी में 35 प्रतिशत और अब रोजगार के लिए एक करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये दिए गए। रोजगार के लिए उन्हें दो लाख रुपये दिया जाएगा।

    पीएम मोदी ने याद दिलाते हुए कहा कि मैंने जो कहा वही किया। कश्मीर से धारा-370 समाप्त कराया। अगड़े वर्ग के गरीबों को आर्थिक सुधार के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया।

    मोदी ने कहा, मैं जो कहता हूं वहीं करता हूं। बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर दिया। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। घर-घर मुफ्त बिजली के साथ किसानों को सम्मान राशि दी जा रही है।

    उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनी तो किसानों के सम्मान राशि में तीन हजार की बढ़ोतरी होगी। प्रत्येक वर्ष किसानों को नौ हजार रुपये मिलेंगे। मोदी ने मंच से एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने एवं बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया।

