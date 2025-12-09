JDU विधायक चेतन आनंद और पत्नी डॉ. आयुषी ने किया अंगदान का एलान, बोले- इस पहल से मिलेगी गरीबों को मदद
जदयू विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉ. आयुषी ने अंगदान करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से गरीबों को मदद मिलेगी। चेतन आनंद ने समाज को अंग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। प्रखंड के नावाडीह गांव में रविवार को सोटो द्वारा आयोजित अंगदान जन जागरूकता अभियान में मुख्य अतिथि रहे नबीनगर से जदयू विधायक चेतन आनंद ने पत्नी डॉ. आयुषी सिंह के साथ अंगदान करने की घोषणा की।
विधायक ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी अंगदान करेंगे और आमजन को इसके प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने अंगदान से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कीं और अपनी इच्छा व्यक्त की। कार्यक्रम में सैकड़ों जीविका दीदियों ने भाग लिया।
जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिया निर्णय
विधायक ने कहा कि अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने और उनकी पत्नी ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर नश्वर है और यदि मृत्यु के बाद यह किसी के काम आ जाए, तो यह महादान है।
गरीबों और असहायों को मिलेगी मदद
विधायक ने उपस्थित लोगों से समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से गरीब और असहाय लोगों को मदद मिलेगी, जो अंग प्रत्यारोपण का खर्च नहीं उठा सकते।
जागरूक व्यक्ति को उठाना चाहिए यह कदम
डॉ. आयुषी ने कहा कि धार्मिक भावना से ऊपर उठकर जागरूक व्यक्ति को यह कदम उठाना चाहिए। कार्यक्रम में कई लोगों ने अंगदान हेतु रजिस्ट्रेशन कराया। सोटो के नोडल अधिकारी ने विधायक की पहल को सराहनीय बताया।
