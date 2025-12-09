Bihar Police Driver Exam: चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 10 को, 17 केंद्रों पर 6291 परीक्षार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। केंद्रीय चयन पर्षद की चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 को पूरी तरह स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचार-मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर सोमवार को डीएम वर्षा सिंह ने सभी केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सभी को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि यह परीक्षा 10 दिसंबर को एक ही पाली में ली जाएगी।

परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है। हाजीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 6291 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। सुबह 10:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

डीएम ने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय सभी परीक्षार्थियों की तलाशी अवश्य कराई जाए। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार-मुक्त बनाने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता दल की टीमों का गठन किया गया है। सभी केंद्रों पर सशस्त्र बल की पर्याप्त तैनाती रहेगी। अभ्यर्थियों की बाडी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटोग्राफी कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि परीक्षा संचालन के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की तीन स्तरों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, जिला स्तर के पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।