पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संकट: आज इंडिगो की 24 उड़ाने रद, दिल्ली का किराया 25 हजार तक पहुंचा

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना से मंगलवार को आने-जाने वाली 24 फ्लाइट रद रहेंगी। यह सभी फ्लाइट इंडिगो की हैं, जिसकी सेवाएं तीन दिसंबर से प्रभावित हैं। रद उड़ानों में 12 फ्लाइट जाने और 12 फ्लाइट आने वाली थीं।

इनमें सबसे अधिक पटना एयरपोर्ट से रवाना होने वाली हैदराबाद की चार जोड़ी फ्लाइट शामिल हैं। दिल्ली की तीन, बेंगलुरु की दो, चेन्नई की एक, गाजियाबाद की एक व कोलकाता की एक जोड़ी सेवा भी बंद रहेंगी। पटना एयरपोर्ट से हैदराबाद जाने वाली सुबह 11:05 बजे, शाम 6:53 बजे, रात 9:05 बजे व रात 11:25 बजे की फ्लाइट रद रहेगी। इसी प्रकार दिल्ली जाने वाली सुबह 8:30 बजे, रात 8:15 बजे व रात 11:10 बजे की फ्लाइट रद रहने की सूचना है।

बेंगलुरु जाने वाली रात 8:25 बजे व रात 11:25 बजे की फ्लाइट, कोलकाता जाने वाली सुबह 9:25 बजे की फ्लाइट, गाजियाबाद जाने वाली दोपहर 1:25 बजे की फ्लाइट तथा चेन्नई जाने वाली रात 11:20 बजे की फ्लाइट रद रहेगी। तय से अधिक रकम वसूल रहीं एयरलाइंस कंपनियां राज्यों की दूरी के आधार पर हवाई किराये की सीमा तय किए जाने के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां इससे अधिक रकम वसूल रही हैं। मंगलवार को पटना से दिल्ली तक की उड़ान के लिए 20 से 25 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इसी तरह पटना–मुंबई मार्ग पर स्पाइसजेट 28 हजार रुपये ले रही है।