    Araria News: माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 63 हजार की लूट, थाना में दिया आवेदन

    By Prashant Prashar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:35 AM (IST)

    अररिया में एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 63 हजार रुपये की लूट हो गई। कर्मी ने थाने में आवेदन दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज थाना क्षेत्र के बड़हारा-नरपतगंज मुख्य सड़क मार्ग में फतेहपुर के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी से 63 हजार 790 रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया है।

    घटना के बाद पीड़ित फाइनेंस कर्मी ने नरपतगंज थाना पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने पीड़ित फाइनेंस कर्मी से जानकारी ली। जिसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंच कर आवेदन देकर केस दर्ज कराया।

    अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही हैं। नरपतगंज थाना में दिए आवेदन में सहरसा जिले के नवहट्टा निवासी रवि शंकर कुमार ने बताया कि मैं एसएमएफजी इंडिया लिमिटेड कंपनी फारबिसगंज में कार्य करता हूं।

    गुरुवार देर शाम फतेहपुर भंडारी टोला से ग्रुप का पैसा वसूल कर वापस अपने बाइक से फारबिसगंज लौट रहे थे, इसी बीच फतेहपुर पंचायत में बाइक सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर 63 हजार 790 रुपये लूट लिया और बाइक की चाबी लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

