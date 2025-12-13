बख्तियारपुर-धनबाद रेलखंड का GM ने किया विंडो ट्रेलिंग, 150 स्पीड पर पानी नहीं हिला

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने शुक्रवार को बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया–कोडरमा–धनबाद रेलखंड का विस्तृत विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया।

उन्होंने यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों, पुल-पुलियों, ओएचई प्रणाली, पथ-रक्षण व्यवस्था तथा ट्रैक की सवारी गुणवत्ता का बारीकी से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के पश्चात वापसी में झाझा–किउल–राजेंद्र पुल–बरौनी रेलखंड का भी विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बंधुआ–कोडरमा–धनबाद खंड पर ट्रेन की गति जब 150 किमी/घंटा तक पहुंच गई, तब भी 'ग्लास में रखा पानी बिलकुल स्थिर' पाया गया। यह धनबाद मंडल में ट्रैक की उत्कृष्ट मजबूती, उच्च गुणवत्ता वाले रख-रखाव, आधुनिक तकनीक आधारित अवसंरचना और सवारी गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रमाण माना गया।