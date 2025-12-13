Language
    बख्तियारपुर-धनबाद रेलखंड का GM ने किया विंडो ट्रेलिंग, 150 स्पीड पर पानी नहीं हिला

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:14 AM (IST)

    पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने किया बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया–कोडरमा–धनबाद रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने शुक्रवार को बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया–कोडरमा–धनबाद रेलखंड का विस्तृत विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया।

    उन्होंने यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों, पुल-पुलियों, ओएचई प्रणाली, पथ-रक्षण व्यवस्था तथा ट्रैक की सवारी गुणवत्ता का बारीकी से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के पश्चात वापसी में झाझा–किउल–राजेंद्र पुल–बरौनी रेलखंड का भी विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया।

    निरीक्षण के दौरान बंधुआ–कोडरमा–धनबाद खंड पर ट्रेन की गति जब 150 किमी/घंटा तक पहुंच गई, तब भी 'ग्लास में रखा पानी बिलकुल स्थिर' पाया गया। यह धनबाद मंडल में ट्रैक की उत्कृष्ट मजबूती, उच्च गुणवत्ता वाले रख-रखाव, आधुनिक तकनीक आधारित अवसंरचना और सवारी गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रमाण माना गया।

    महाप्रबंधक ने इसे मंडल द्वारा अपनाई गई उन्नत कार्यप्रणाली, समयबद्ध निरीक्षण और सतत मानिटरिंग का परिणाम बताया। निरीक्षण के उपरांत महाप्रबंधक ने अधिकारियों को संरक्षा और सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने, यात्री सुविधाओं में सुधार लाने तथा ट्रैक व ओएचई सिस्टम के रख-रखाव को और आधुनिक व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

    इस मौके पर दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार, सोनपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन तथा धनबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमित कुमार अपने-अपने अधिकारियों सहित उपस्थित थे।