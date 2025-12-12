Language
    Bihar News: किसानों के लिए खुशखबरी, अब एक कॉल पर मिलेगा समस्याओं का समाधान

    By Sandeep Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    गोपालगंज में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कृषि कार्यालय में उर्वरक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अब किसान एक कॉल पर अपनी समस्याओं का स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिला कृषि कार्यालय ने किसानों की सुविधा और त्वरित समाधान के लिए उर्वरक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। अब किसान उर्वरक कालाबाजारी, खाद की उपलब्धता या कृषि विभाग की अन्य योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की बजाय सिर्फ एक कॉल कर समस्या दर्ज करा सकते हैं।

    कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त कर्मी हर कॉल रिसीव कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समाधान प्रदान करेंगे। कंट्रोल रूम दो पालियों में संचालित होगी।

    पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी। इसमें बीज उत्पादन एवं विपणन के सहायक निदेशक (शस्य) मनोज कुमार मिश्रा (9472389800) मौजूद रहेंगे। उनके साथ बीज विश्लेषण प्रयोगशाला कसहायक निदेशक (शस्य) मोनिका (8210524566), लिपिक कुमार सुधांशु (7543839022) व डाटा एंट्री आपरेटर (7667334943) मौजूद रहेंगे।

    इसी तरह द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। इसमें जिला विपणन पदाधिकारी सहायक निदेशक (शस्य) हेमंत कुमार (7388747522) मौजूद रहेंगै। उनके साथ कृषि समन्वयक दीना नाथ बैठा (9852287945), लिपिक कमलेन्द्र कुमार यादव (9939728335) व कार्यपालक सहायक मोसन्ना अजीम (8873735263) उपस्थित रहेंगे।

    जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। इससे किसान समय पर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकेंगे और कृषि कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। यह पहल किसानों के लिए सुविधा और भरोसे का नया माध्यम साबित होगी, जिससे विभागीय सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचेंगी।