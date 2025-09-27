Bihar Election: बिहार में अमित शाह ने सेट किया चुनावी मुद्दा, लालू यादव और राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अररिया के फारबिसगंज में एक क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया जिसमें उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ने का आह्वान किया और एनडीए को बहुमत दिलाने की बात कही। अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।

जागरण संवाददाता, अररिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को अररिया जिले के फारबिसगंज पहुंचे। जहां उन्होंने पार्टी की ओर से हवाई फील्ड मैदान में आयोजित कार्यकर्ताओंं की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। जिसमें पूर्णिया, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के चार हजार से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे थे।

करीब 20 मिनट के संबोधन में उनके निशाने पर घुसपैठिये के साथ लालू यादव और राहुल गांधी रहे, तो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। उन्होंने कहा विधान सभा का यह चुनाव बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ने का है, NDA को बहुमत दिलाएं, घुसपैठियों काे चुनचुन कर भगाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि यहां राहुल बाबा के यात्रा का उद्देश्य था कि घुसपैठिए जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से आए हैं, उनको मत का अधिकार मिले। लालू यादव और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, मैं उन्हें निकालना चाहता हूं।

उन्होंने चुनौती देतेे हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार में कहीं भी यात्रा निकाल दो, ये घुसपैठिये बच नहीं पाएंगे। यह बिहार को प्रगति पर ले जाने, घुसपैठिये को निकालने और लालू राज-जंगल राज न आए इसका चुनाव है, देश को और मोदी जी को मजबूत करने का यह चुनाव है।

उन्होंने कहा कि हम 160 का आंकड़ा पार करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू जी के समय में बिहार की प्रति व्यक्ति आय आठ हजार रूपए थी, आज 68,000 रूपए है। मोदी सरकार की योजनाओं का किया बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को 11वें से चौथे स्थान पर लाकर देश को सुरक्षित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को दो लाख 80 हजार रूपए मिले थे, जबकि नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों केे कार्यकाल में 16 लाख करोड़ रूपए बिहार को मिले हैं।

भागलपुर में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा 2400 मेगावाट का बिजली संयत्र स्थापित हो रहा है। कोसी मेची लिंक परियोजना से बाढ़ का पानी सिंचाई के रूप में मिलेगा। सभा के बाद उन्होंने पार्टी के सांसद, विधायक, जिला कोर कमेटी, क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इन्हें जीविका दीदी से मिलने, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी से मिलकर उनके साथ बैठक करने, प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को शामिल करते हुए ग्रुप तैयार करने, मंडल अध्यक्ष की बैठक बुलाने सहित प्रत्येक बूथ पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए जीत के लिए उत्साहित किया।